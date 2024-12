Das sind die besten Serien des Jahres 2024

Zehn Serien, die uns im Jahr 2024 begeistert haben – von „Sugar“ bis „Shōgun“.

1. Ripley

Das hat sich Netflix gegönnt, ob das nun ein Publikum findet oder nicht, und wir sind dankbar. Manchmal muss man einfach Dinge für die Ewigkeit machen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Wie hier, in dieser dritten Verfilmung von Patricia Highsmiths legendärem Roman „Der talentierte Mr. Ripley“, erdacht und brillant gestreckt auf 8 x 60 Minuten, die unter der Aufsicht von Steven Zaillian und mit Bildern zum drin Baden von Robert Elswit immer auch eigene Wege und Umwege geht, mit Andrew Scott im Zentrum als Mann ohne (gute) Eigenschaften.

2. Mr. & Mrs. Smith

So recht wollte man sich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, der knallige Blockbuster von 2005 mit Brad Pitt und Angelina Jolie als Serie. Und dann wird man geplättet, wie Donald Glover die Prämisse einmal durch den Fleischwolf dreht und neu erfindet, als große Agentsaga über zwei Spione, die sich in einer arrangierten Ehe zurechtfinden müssen.

Hat Pfiff und jede Menge Drive. Und Maya Erskine haut einen einfach um.

3. Zeit Verbrechen

Ein starkes Stück. Der Erfolgspodcast der „Zeit“ wird als vierteilige Miniserie zum Kunstwerk erhoben, findet das Kreative im Journalistischen in vier sehr unterschiedlichen Fällen und Filmen, die immer klar die Handschrift ihrer Macher:innen tragen, Jan Bonny, Helene Hegemann, Mariko Minoguchi und Faraz Shariat.

4. Shōgun

Der Abräumer bei den Emmys. Und tatsächlich ein beachtliches Stück Fernsehen, das den Roman von James Clavell einmal um 180 Grad dreht und jetzt tatsächlich aus der richtigen Perspektive zeigt mit muskulösen Bildern und ganz ureigener Atmosphäre.

5. The Diplomat (Staffel 2)

Die beste Serie zum Bingewatchen in diesem Jahr, in derselben herausragenden Qualität der ersten Staffel, wenn Keri Russell und Rufus Sewell sich durch ein Minenfeld an diplomatischen Super-GAUS und Clusterfucks kämpfen.

6. Slow Horses (Staffel 4)

Wenige Serien können von sich behaupten, mit jeder neuen Staffel immer noch besser zu werden. Aber „Slow Horses“ macht vor, wie’s geht: Mit traumwandlerischer Souveränität werden die Herausforderungen für Gary Oldman und seinen Trupp immer noch elektrisierender.

7. Sugar

Die erste Serie mit Colin Farrell in diesem Jahr – der Mann hat einen Lauf: In bester Chandler-Manier kämpft sich ein stilvoll gekleideter Privatdetektiv durch einen undurchsichtigen Kriminalfall.

Dass sich alles etwas schräg anfühlt, hat einen Grund, wie man erfährt…

8. The Penguin

Die zweite Serie mit Colin Farrell in diesem Jahr – der Mann hat einen Lauf: Das Spin-off von „The Batman“ ist eine pechschwarze Crime-Oper, die mit jeder Folge besser wird und neue Abgründe erkennen lässt. Großes Kino.

9. The Sympathizer

Der koreanische Meisterregisseur Park Chan-Wook kann auch Fernsehen. Das dann natürlich nicht alltäglich ist, sondern in der Verfilmung des Romans von Viet Thanh Nguyen amerikanische Geschichte als Agententhriller aus vietnamesischer Sicht erzählt.

10. Murder At The End Of The World

Ein Whodunnit der Sonderklasse, dessen Auflösung schließlich nicht ganz halten kann, was der brillante Aufbau verspricht.

Egal. Man bleibt fasziniert mit dabei, wenn Emma Corrin im isolierten High-Tech-Eispalast eine Mordreihe aufklären muss.