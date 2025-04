Neu auf Amazon Prime Video: Die besten Filme und Serien im April 2025

Neben Netflix ist Amazon Prime Video einer der erfolgreichsten Streaming-Dienste. Entsprechend umfangreich ist die zugehörige Mediathek – und laufend kommen neue Serien, Filme und Dokumentationen hinzu. Hier findet Ihr die wichtigsten Neuerscheinungen des kommenden Monats.

Amazon Prime Video: Die Highlights im April

G20

10.04.2025

In der hochkarätig besetzten Amazon-Eigenproduktion schlüpft Oscar-Preisträgerin Viola Davis („The Woman King“) in die Rolle der – unerwartet schießfreudigen – US-Präsidentin, die sich inmitten einer globalen Krise gegen eine Gruppe von Terroristen behaupten muss. Während beim G20-Gipfel in Kapstadt diverse Staatsoberhäupter als Geiseln genommen werden, entpuppt sich die mächtigste Frau der Welt als kampfkunstversierte Actionheldin. In weiteren Rollen sind Anthony Anderson („Black-ish“) als First Gentlemen und Anthony Starr („The Boys“) als kaltblütiger Terroristen-Anführer zu sehen.

Étoile – Staffel 1

24.04.2025

Die neue Serie von „Gilmore Girls“- und „The Marvelous Mrs. Maisel“-Schöpferin Amy Sherman-Palladino folgt einer Gruppe angehender Balletttänzerinnen aus Paris und New York, die zwischen endlosen Proben, aufreibenden Premieren und privaten Liebesdramen auf den großen Durchbruch warten. Im Vordergrund steht dabei vor allem der gnadenlose Konkurrenzkampf der jungen Tänzerinnen, von denen jede nur darauf wartet, die andere auszustechen. Neben bekannten Gesichtern aus „Gilmore Girls“ (Yanic Truesdale) und „The Marvelous Mrs. Maisel“ (Luke Kirby) wird auch „Nymphomaniac“-Darstellerin Charlotte Gainsbourg in einer ungewöhnlich komischen Rolle zu sehen sein.

Neu auf Amazon Prime Video: Serien

01.04.2025

Prison Break – Staffel 1-5

America’s Test Kitchen: The Next Generation – Staffel 2

03.04.2025

The Bondsman – Staffel 1

08.04.2025

Spy High (Doku-Miniserie)

17.04.2025

Die glücklichste Familie in Amerika – Staffel 1

LOL: Last One Laughing – Staffel 6

18.04.2025

LOL: Brasilien – Staffel 4

19.04.2025

Heidi – Staffel 13

24.04.2025

Étoile – Staffel 1

The Way Out – Staffel 1

29.04.2025

Wear Whatever The F You Want – Staffel 1

Neu auf Amazon Prime Video: Filme

01.04.2025

Quigley der Australier

Die rote Flut

Barbershop 2 – Back in Business

Species 1-2

Der Stadtneurotiker

Mister Mamma

The Great Escape: Gesprengte Ketten

21 Jump Street

22 Jump Street

Hot Tub

Over the Top: Mein Daddy schlägt sie alle

Die größte Geschichte aller Zeiten

Soul Plane

Candyman

Der Weg nach Westen

Amityville Horror

Wenn ich bleibe

Wish Upon

Possessor

Mile 22

How To Be Single

Der Terminator

Death Wish

Das Schweigen der Lämmer

Natürlich blond 1-2

Berlin Nobody

Du neben mir

Zwei glorreiche Halunken

03.04.2025

Love & Other Drugs

04.04.2025

The Killer

Immaculate

05.04.2025

Kong: Skull Island

Heat

06.04.2025

Fast Charlie

Johnny English

Daredevil

07.04.2025

Runner Runner

08.04.2025

In Time – Deine Zeit läuft ab

Maverick – Den Colt am Gürtel, ein As im Ärmel

The Dead Don’t Hurt

10.04.2025

G20

Prakti.com

11.04.2025

Sissi

Sissi – Die junge Kaiserin

Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin

12.04.2025

Knight and Day

13.04.2025

Beilight – Biss zum Abendbrot

Mein Sommer mit Dir

14.04.2025

Voll ins Leben

Der Exorzist: Bekenntnis

15.04.2025

Die Spur der Knochen

17.04.2025

Tenet

The Game – Das Geschnek seines Lebens

Man On Fire

18.04.2025

Aloha: Die Chance auf Glück

20.04.2025

Plötzlich Star

21.04.2025

Bride Wars – Beste Feindinnen

Something In The Water

22.04.2025

Live Die Repeat: Edge of Tomorrow

23.04.2025

Mr. & Mrs. Smith

24.04.2025

Die Jury

26.04.2025

The Seeding

Werewolves

27.04.2025

Fight Club

Fight Or Flight

Armored

28.04.2025

Trolls – Gemeinsam Stark

29.04.2025