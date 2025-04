Neu auf Netflix: Die besten neuen Serien im April 2025

Als führender Streaming-Dienst ist Netflix insbesondere für seine zahlreichen Serien bekannt. Da auch im April laufend neue Titel zur Mediathek hinzugefügt werden, zeigen wir Euch die wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen im Überblick.

Neu auf Netflix: Unsere Serien-Empfehlungen im April

Black Mirror – Staffel 7

10.04.2025

Die gefeierte Anthologie-Serie von Charlie Brooker kehrt mit sechs neuen Episoden zurück – und hält dabei gewohnt gnadenlos unserer durchdigitalisierten Gesellschaft den Spiegel vor. Neu ist, dass in Staffel sieben nun erstmals eine alte Episode weitergesponnen wird. So erscheint mit „USS Callister: Into Infinity“ eine – von Fans vielfach gewünschte – Fortsetzung der Emmy-prämierten Star-Trek-Satire „USS Callister“ aus Staffel vier. In den Hauptrollen werden erneut Jesse Plemmons („Civil War“) als Captain Daly und Cristin Milioti („The Penguin”) als Janette Cole zu sehen sein.

How to Sell Drugs Online (Fast) – Staffel 4

08.04.2025

Nach vierjähriger Wartezeit geht die deutsche Dramedy-Serie über den Kinderzimmer-Drogenbaron Moritz (Maximilian Mundt) in die nächste Runde. Dieser steht nach dem Chaos der letzten Staffel nun endgültig mit dem Rücken zur Wand: Die Behörden sind ihm auf den Fersen, alte Weggefährten zweifeln an seiner Loyalität und sein einst florierendes Online-Drogengeschäft droht endgültig zu implodieren. Mit gewohntem Tempo, bissigem Humor und einem Quäntchen Gesellschaftskritik setzt „How to Sell Drugs Online (Fast)“ seine turbulente Erfolgsgeschichte fort.

Anzeige: Jetzt auf Multimedia-Artikel sparen: Samsung Gutschein

Neu auf Netflix: Alle Serien im April 2025

02.04.2025

Santas Garnachas: Streetfood in Mexiko (Doku-Miniserie)

Liebe im Spektrum – Staffel 3

03.04.2025

Pulse – Staffel 1

Jurassic World: Die Chaostheorie – Staffel 3

04.04.2025

Karma – Staffel 1

08.04.2025

The Clubhouse: Ein Jahr mit den Red Sox (Doku-Miniserie)

How to Sell Drugs Online (Fast) – Staffel 4

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman – Staffel 5

09.04.2025

Bad Influence: Die Schattenseite von Kidfluencing (Doku-Miniserie)

10.04.2025

North of North: Staffel 1

Black Mirror: Staffel 7

11.04.2025

Der Gärtner – Staffel 1

12.04.2025

Resident Playbook – Staffel 1

Two Husbands One Wife – Staffel 1

15.04.2025

Die Glaskuppel – Staffel 1

16.04.2025

Der Millennium-Raub (True-Crime-Miniserie)

Projekt UFO (Miniserie)

17.04.2025

Ransom Canyon – Staffel

Istanbul-Enzyklopädie – Staffel 1

19.04.2025

Heavenly Ever After – Staffel 1

21.04.2025

News Anchor (Miniserie)

23.04.2025

Flug 3054: Eine vorhergesagte Tragödie (Doku-Miniserie)

Carlos Alcaraz: Auf meine Art – Staffel 1

Battle Camp – Staffel 1

24.04.2025

You – Du wirst mich lieben – Staffel 5

25.04.2025

The Reluctant Preacher – Staffel 1

28.04.2025

Chef’s Table: Legends (Doku-Miniserie)

30.04.2025