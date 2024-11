Seltenheit: Angelina Jolies Sohn Knox zeigt sich auf dem Roten Teppich

Eines der sonst eher zurückgezogen lebenden Kinder präsentierte sich edel im Anzug auf dem Red Carpet.

Am 17. November veranstaltete die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die 15. Verleihung der Governors Awards im Ray Dolby Ballroom in Los Angeles. Neben zahlreicher anderer Prominenz erschien unter anderem auch Angelina Jolie mit ihrem 16-jährigen Sohn Knox Jolie-Pitt als Begleitung. Eine Rarität.

Im Anzug mit Fliege neben der Mutter

Die Schauspielerin trug ein langes, goldenes Vintage-Kleid und Plateau-Sandalen. Arm in Arm zeigte sich sich mit ihrem Kind, welches einen schwarzen Smoking mit Fliege und Lackschuhen trug. Knox Jolie-Pitt stammt aus Jolies Beziehung mit Brad Pitt. Mit dem Schauspieler hat die 49-Jährige insgesamt sechs Kinder. Drei von ihnen wurden adoptiert.

Jolies Kinder geben sich sonst eher scheu

Jolies 16-Jähriger zeigte sich bisher nur auf wenigen Veranstaltungen und vermeidet wohl generell zu viel Aufmerksamkeit. So sah man ihn zuletzt auf dem Roten Teppich im Oktober 2021, als er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern Shiloh, Zahara, Vivienne und Maddox bei der „Eternals“-Premiere in London posierte. In dem Marvel-Film spielte Jolie die Rolle der Thena.

Jedoch scheint Knox somit nicht der einzige unter seinen Geschwistern zu sein, der sich den Augen der Öffentlichkeit bisher eher entzog. So verriet Jolie über ihre Sprösslinge bereits im Oktober den „E! News“: „Sie sind besonders schüchterne, sehr private Menschen und wollen privat bleiben.“ Trotz der vermeintlichen Schüchternheit scheinen einige Kinder dem Film- und Theatergeschäft nicht ganz fern bleiben zu wollen. Stattdessen geben sie der Welt hinter den Kulissen eine Chance. So war Knox’ Zwillingsschwester Vivienne bereits als Assistentin für die Produktion bei dem Broadway-Stück „The Outsiders“ tätig. Maddox (23) und Pax (20) versuchten sich auch schon als Regie-Assistenten beim Biopic „Maria“, bei dem ihre Mutter die Hauptrolle übernommen hat.

Ehren-Oscar für Quincy Jones

Neben den Jolies erschienen auch Stars wie Kate Winslet, Nicole Kidman, Tom Hanks, Jennifer Lawrence und Daniel Craig zur Veranstaltung. Einen Ehren-Oscar gab es unter anderem für den erst kürzlich verstorbenen Quincy Jones. Er hatte unter anderem Filmmusik für die Werke „Die Farbe Lila“ und „In der Hitze der Nacht“ komponiert.

Die Governors Awards sollen außergewöhnliche Leistungen im Film-Bereich, sowie außergewöhnliche Beiträge zur Filmkunst und -wissenschaft auszeichnen. Die Zeremonie wird neben der Verleihung der Academy Awards als Sondersitzung abgehalten und existiert schon seit der ersten Oscar-Verleihung von 1929.