Bob Dylan sollte eigentlich bei den Oscars auftreten – er wollte nur nicht

Für die 97. Oscar-Verleihung am 2. März 2025 im Dolby Theatre in Los Angeles hat erstmals Entertainer Conan O’Brien durch den Abend geführt. Doch als die Trophäe in der Sparte Bester Original-Filmsong überreicht werden sollte, da gab er an Mick Jagger ab. Der Sänger der Rolling Stone übernahm für diese Kategorie den Job des Hosts. Doch eigentlich war ein anderer Star dafür vorgesehen – die Academy hatte Bob Dylan für eben diesen Auftritt angefragt und ihn zusätzlich gebeten, live zu performen. Der 83-Jährige sagte jedoch Insiderberichten zufolge ab.

Zum Hintergrund

Dylan ist in der Awardsaison in aller Munde, da auch das Biopic über ihn, „Like A Complete Unknown“, immer wieder nominiert wurde. Bei den Oscars zum Beispiel acht Mal, wobei der Musikfilm mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle keine einzige der Goldstatuen am Ende abbekam. Dennoch fragte man im Vorhinein Bob Dylan, ob er sich vor Ort sehen lassen, den Preis für den Besten Original-Song in einem Film sowie einen Track auf der Bühne spielen würde. Laut „The Hollywood Reporter“ wollte er wohl nicht.

Mick Jagger: „Ich bin jünger als Bob! Also bin ich hier“

Mick Jagger durfte letztlich als Gewinnersong „El Mal“ aus „Emilia Pérez“, von Clément Ducol, Camille und Jacques Audiard, verkünden. „Die Produzenten wollten Bob Dylan dafür gewinnen, aber Bob wollte nicht“, so der 81-jährige Jagger. Und weiter: „Die besten Songs dieses Jahres sind offensichtlich in ‚A Complete Unknown‘.“ Dann schob er hinterher, dass die Academy nun Ersatz für den 83-Jährigen finden musste, am besten jemanden, „der jünger ist“. Seine Antwort darauf: „Ok, ich bin jünger als Bob! Also bin ich hier.“

Auch Conan O’Brien ging während der Zeremonie auf das offensichtliche Fehlen von Dylan ein. Der Oscar-Moderator erlärte: „Dylan wollte heute Abend hier sein, aber nicht so dringend.“

Weitere Details zur Dylan-Absage gibt es momentan jedoch nicht.

„Like A Complete Unknown“ ist seit dem 27. Februar in den deutschen Kinos zu sehen.