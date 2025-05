Xatar: Die wichtigsten Songs seiner Rap-Karriere

Seit einigen Stunden kursieren Gerüchte über den Tod von Xatar, bürgerlich Giwar Hajabi. Der Bonner Rapper, Labelboss und Unternehmer soll laut mehrerer Wegbegleiter und Rapkollegen im Alter von 43 Jahren verstorben sein. Die Nachricht wurde unter anderem von Rooz bestätigt, der als enger Freund gilt.

Xatar hat sich als Rapper, Mentor und Selfmade-Unternehmer einen Namen gemacht und sein Einfluss auf die Szene ist trotz (oder vielleicht wegen) fünfjährigen Haftstrafe unbestreitbar. Wir blicken zurück auf einige seiner wichtigsten Songs, die seinen Werdegang und seine Legacy geprägt haben.

Xatar & Samy – „Mama war der Mann im Haus“

Der Track aus dem Soundtrack zum Film „Rheingold“ ist eine Hommage an Xatars Mutter, die ihn unter schwierigen Umständen großzog.

Xatar – „Tach Tach“

Aus dem Collab-Album DER HOLLAND JOB mit Haftbefehl.

Kardo & Xatar – „Nif Nif observieren“

In Zusammenarbeit mit Kardo zeigte sich Xatar von seiner experimentellen Seite. Der Track verbindet moderne Trap-Elemente mit klassischen Straßenrap-Themen.

Xatar, Capital Bra & Samy – „Ich liebe es“

Dieser Song vereint drei Generationen des Deutschraps und wurde zu einem der meistgestreamten Tracks in Xatars Karriere.

Xatar – „Original“

„Original“ ist ein Statement-Track, der Xatars Selbstverständnis als authentischer Vertreter des Straßenraps unterstreicht.

Xatar – „Gaddafi“

Mit „Gaddafi“ liefert Xatar eine provokante Metapher für Macht und Kontrolle.

Xatar, Gzuz & Hanybal – „Ebbe & Flut“

In Zusammenarbeit mit Gzuz und Hanybal entstand dieser Track, der die Höhen und Tiefen des Lebens im Milieu thematisiert.

Xatar & Haftbefehl – „Ich zahle gar nix“

Ein weiterer Track aus DER HOLLAND JOB.

Xatar & Navid Zardi – „Bayda“

In diesem Track verbindet Xatar kurdische Klänge mit modernem Hip-Hop.

Xatar, Veysel, Celo & Abdi – „Besuchstag“

„Besuchstag“ thematisiert das Leben hinter Gittern und die Sehnsucht nach Freiheit.

Sollten die Gerüchte um Xatar tatsächlich stimmen, hinterlässt er Ehefrau und fünf gemeinsame Kinder. Fler schrieb bereits auf seinem Instagram-Kanal: „Mein Beileid an die Familie und an die Freunde!!! ❤️Eine wahre Deutschrap-Legende ist von uns gegangen. Ich bin sehr traurig darüber, dass wir uns nie im echten Leben kennengelernt haben…Für mich war Xatar einer der größten in diesem Land. Welcher Rapper konnte so viel Style, Ästhetik, realen Hip-Hop und Gangster-Attitüde verkörpern…? Ich hoffe da wo du jetzt bist geht es dir besser! Mein Beileid nochmal an die Familie und Freunde!!! 🕊️“