Verfluchtes „L’amour toujours“: So wird man Ohrwürmer wieder los

Wir widmen uns fünf Strategien, wie man unliebsame Ohrwürmer wieder aus dem Gedächtnis bekommt.

Die Sache mit dem Ohrwurm ist schon eine zweischneidige! Eigentlich ist der Satz „Dieser Song hat Ohrwurmqualitäten“ ja durchaus ein Kompliment – denn ein Ohrwurm ist ein Zeichen, dass der Komponist etwas Prägnantes, Eingängiges geschaffen hat. Nur: Ein Ohrwurm kann schnell zur psychischen Belastung (oder Belästigung) werden! Ein Lied (beziehungsweise einen Teil des Songs, meist handelt es sich in der Regel um einen Chorus oder eine prägnante Hook) nicht loswerden zu können und wieder und wieder im Kopf abzuspielen, wird mit der Zeit zur Qual.

Es kann aber auch tagesaktuelle Gründe geben, einen Song aus dem Gedächtnis verbannen zu wollen. Das ist derzeit aktuell bei dem Ohrwurm „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino der Fall, der zur Zeit aufgrund der Vereinnahmung und Umdichtung aus rechten Kreisen, omnipräsent ist. Viele Leute, die den Song sonst nie gehört hätten, haben ihn nun aufgrund der Vorfälle permanent im Ohr. Aus diesem Grund wollen wir uns ein paar Strategien widmen, wie man Ohrwürmer wieder loswerden kann.



Möglichkeit eins: die Ohrwurmsubstitution

Hier ersetzt man ganz einfach einen Ohrwurm durch einen anderen Ohrwurm. Ist man es leid, dauernd „L’amour toujours“ im Ohr zu haben, beginnt man ganz einfach, „Blue“ von Eiffel 65, „Mambo No.5“ von Lou Bega oder „Umbrella“ von Rihanna zu singen. Oder „Jingle Bells“, Hauptsache der eine Ohrwurm ist erstmal raus aus dem System. Der Nachteil daran: Man hat jetzt einen anderen Ohrwurm … und der wird einen auf Dauer genauso nerven.

Möglichkeit zwei: Entspannungs- und Meditationstechniken

Ja, richtig gehört: Man kann den Ohrwurm auch durch die richtigen Atemübungen wegbekommen. Meditationserfahrene sind hier klar im Vorteil. Einfach ein- und ausatmen, sich auf den eigenen Atem konzentrieren und Gedanken und Ohrwürmer einfach vorbeiziehen lassen.

Möglichkeit drei: Konzentration auf andere Dinge

Es hilft auch, den Geist mit anderen Dingen zu beschäftigen. Man kann sein Lieblingssonett von Shakespeare rezitieren, die Einkaufsliste von heute durchgehen, seine Lieblingsverben auf Lateinisch durchdeklinieren oder einen anderen Songtext aufsagen – ist der Geist auf etwas anderes konzentriert, verschwindet der Ohrwurm aus dem Gedächtnis. Natürlich sind auch knifflige Mathematikaufgaben oder Kreuzworträtsel eine gute Möglichkeit, seinen Geist zu beschäftigen.

Möglichkeit vier: Den Ohrwurm durchsingen

Es mag paradox klingen – aber es hilft möglicherweise auch, sich den Ohrwurm mal vorzuknöpfen. Allerdings in seiner Gänze: Denn so hat das Gehirn nicht mehr das Gefühl, in einer nicht enden wollenden Dauerschleife gefangen zu sein. Den Song also von vorne bis hinten durchhören oder singen, auch wenn es vielleicht wehtut.

Möglichkeit fünf: Kaugummi kauen

Die University of Reading fand in einer Studie heraus, dass die Kaubewegung beim Kaugummikauen gegen Ohrwürmer hilft. „Die Kaubewegungen suggerierten dem Gehirn nicht nur, dass man etwas zwischen die Zähne bekommt, sondern auch, dass man etwas vor sich hinmurmelt. Diese Subvokalisationen beeinflussten das akustische Kurzzeitgedächtnis und unterdrückten die Erinnerung an andere auditive Reize wie beispielsweise Ohrwürmer“, zitierte die Welt den Wissenschaftler Philip Beaman.