Val Kilmer ist tot – Hollywood zollt ihm Tribut

Val Kilmer, der in einer Reihe hochkarätiger Filme wie „Batman“ und „The Doors“ mitwirkte, bevor er plötzlich von der Leinwand verschwand, ist am Dienstag (01. April 2025) im Alter von 65 Jahren gestorben. Seine Tochter, Mercedes Kilmer, bestätigte den Tod des Schauspielers gegenüber der „New York Times“ und fügte hinzu, dass die Todesursache eine Lungenentzündung war. Eine Kehlkopfkrebsdiagnose im Jahr 2014 setzte Kilmers Karriere stark zurück. Und nach einer Operation hatte er Schwierigkeiten zu sprechen.

Im Jahr 2021 reflektierte Kilmer in der Dokumentation „Val“ über seine Karriere und seine Krebsdiagnose. Die Doku enthielt eine Fülle von Videos, die der Mime im Laufe seines Lebens gedreht hatte. Von Heimvideos, die er mit seinen Brüdern drehte, bis hin zu Filmmaterial, das er bei der Produktion von Blockbustern wie „Top Gun“, „The Doors“ und „Batman Forever“ gesammelt hatte. Der Film lieferte auch viele Szenen, die ihm mit seinen Alltag mit einem Beatmungsschlauch zeigten.

Nachdem die Meldung zu seinem Tod sich verbreitet hat, melden sich immer mehr Branchengrößen zu Wort und wollen dem Schauspieler mit liebevollen Postings im Netz ihre letzte Ehre erweisen.

So erinnert sich Hollywood an Val Kilmer

Josh Brolin nutzte Instagram, um dort ein Foto von sich mit Val Kilmer zu teilen, auf dem die beiden lachend in der Natur sich sonnend zu sehen sind. Dazu schrieb er: „Mach’s gut, Kumpel. Ich werde dich vermissen. Du warst ein kluger, herausfordernder, mutiger, super-kreativer Feuerwerkskörper.“

Und weiter: „Davon gibt es nicht mehr viele. Ich hoffe, dich dort oben im Himmel zu sehen, wenn ich endlich ankomme. Bis dahin, tolle Erinnerungen, schöne Gedanken.“ Darauf ließ er noch unter anderem eine Reihe an Emojis mit gebrochenem Herzen folgen.

Auch Michael Mann präsentierte auf seinem Instagram-Account ein Foto, auf dem Kilmer zu sehen ist. Das Bild ist in Schwarzweiß, der Mime in nachdenklicher Pose. Dazu ließ Mann, der bei „Heat“ mit Val Kilmer 1995 Regie führte, wissen: „Als ich mit Val bei ‚Heat‘ gearbeitet habe, habe ich immer die Bandbreite, die brillante Variabilität innerhalb der kraftvollen Strömung von Vals besitzergreifendem und ausdrückendem Charakter bewundert. Nach so vielen Jahren, in denen Val gegen die Krankheit gekämpft und seinen Geist bewahrt hat, ist dies eine unendlich traurige Nachricht.“

Ein weiteres einprägsames Kilmer-Foto ist auf dem Insta-Kanal von Schauspieler Josh Gad zu finden. In seiner „Top Gun“-Montur ist er da in Schwarzweiß zu begutachten. Gad kommentierte: „RIP Val Kilmer. Danke, dass du so viele Filme meiner Kindheit geprägt hast. Du warst wirklich eine Ikone.“

Matthew Modine ehrte den Verstorbenen auf X mit der Erinnerung: „RIP Val Kilmer. Wenn wir uns 1985 nicht zufällig in der Quelle getroffen hätten, wäre ich vielleicht nie in FULL METAL JACKET zu sehen gewesen. Danke, Val“, dazu teilte er ein Bild des besagten Ortes.

RIP Val Kilmer. If it wasn’t for our chance encounter at the Source in 1985, I may never have been cast in FULL METAL JACKET. Thanks, Val. 🙏☮️ pic.twitter.com/YTMRjy78vC

— Matthew Modine (@MatthewModine) April 2, 2025

Die Schauspieler:innen Nina Dobrev und Jason Momoa wählten ebenfalls den Weg über Social Media, um dort die Meldung zu seinem frühen Tod zu teilen und dazu mit Trauer-Emojis zu reagieren.