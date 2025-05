Unkonventionelle Lovesongs: Diese 10 Tracks denken Beziehungen neu

Die Liebe ist wie jedes Gefühl — kompliziert, persönlich, facettenreich. Dafür die richtigen Worte zu finden, fällt nicht immer leicht. Doch kann man sich auf Lyriker:innen und Songwriter:innen verlassen, auch die komplexesten Aspekte der Liebe auf neue, kreative (und teils groteske) Art auszudrücken. Hier sind zehn Songs, die die Liebe neu denken.

1. „Famous Last Words (An Ode to Eaters)“ — Ethel Cain, 1017 ALYX 9SM

Es ist nicht das erste Lied von Ethel Cain, dass sich mit Kannibalismus befasst, aber dennoch ist es ein heimsuchend schöner Track. Basierend auf Luca Guadanignos Horror-Romanze „Bones And All“ spricht er von einer Liebe, die nur vollständig durch den Konsum des geliebten Körpers ausgedrückt werden kann.

Lyrics: „Eat of me baby, skin to the bone / Body on body, until I’m all gone / But I’m with you, inside“

2. „We’ll Never Have Sex“ — Leith Ross

Liebe, die nicht auf körperlicher Intimität beruht: Leith Ross‘ „We’ll Never Have Sex“ machte bereits als Work-in-Progress auf TikTok die Runde. Viele waren angetan von der Idee, ohne die Erwartung an Sex geliebt zu werden, sondern zunächst durch emotionale Nähe Sicherheit zu finden.

Lyrics: „You look perfect / You look different / I don’t wonder about your indifference / If I said you / Could never touch me / You’d come over and say I looked lovely“

3. „Spiracle“ — Flower Face

Fast schon obsessiv benennt Flower Face mit diesem Track alle Aspekte ihres Geliebten, die sie für sich beanspruchen will. Dazu gehören die schönen Dinge, jedoch auch die Hässlichen, die Komplizierten und die Abstoßenden. Ein Track, der stets hektischer wird und dem somit gelingt, ein tiefes Verlangen auszudrücken.

Lyrics: „I want your quiet, your screaming and thrashing / The salt on your lips and the hands that God gave you / And I want your violence, your silent sedation / Your moon eyes, your telescope, morbid fixation“

4. „Number 13“ — Nothing But Thieves

Diesen Track als Lovesong zu bezeichnen, wirkt vielleicht etwas fragwürdig, aber wir wagen es. Denn „Number 13“ handelt von einer Liebe, die man hasst, aber dennoch spürt. So wie Connor Mason im Refrain singt: „There’s something about your love that makes me want to kill it“.

Lyrics: „And from there you’re so easy to please / Give me a kiss like a kick in the teeth / my bloody lip never tasted so sweet“

5. „Inside Your Mind“ — The 1975

Eine Liebe, die so obsessiv ist, dass man in Betracht zieht, den Geliebten zu verletzen, nur um ihm näher zu kommen. Durch die Lyrics wird schnell klar, dass diese Gefühle wohl einseitig sind. Keinesfalls ein gesunder Ausdruck von Liebe (oder irgendeinem anderen Gefühl), aber eine interessante Erkundung extremer Besessenheit.

Lyrics: „I’ve been watching you walk / I’ve been learning the way that you talk / The back of your head is at the front of my mind / Soon I’ll crack it open just to see what’s inside your mind“

Mit einer Diskographie, die fast vollständig von einer komplizierten und missbräuchlichen Beziehung handelt, findet Frontmann „Vessel“ stets neue Worte, die komplexen Gefühle gegenüber einer Person, die ihn verletzte, zu beschreiben. Denn trotz den schweren Konsequenzen, die mit dieser Beziehung kamen, kann er nie verleugnen, dass die Liebe einst da war. In „Alkaline“ beschreibt er seine Geliebte mit Metaphern über Chemie und Physik und schafft es so eine Geschichte klaren Verlangens zu erzählen.

Lyrics: „Let’s talk about chemistry / ´Cause I’m dying to melt through / To the heart of her molecules / ´Til the particles part like holy water / If anything / She’s an undiscovered element / Either born in hell or heaven sent / Either way I’m into it“

7. „The Bug Collector“ — Haley Heynderickx

In „The Bug Collector“ würde Haley Heynderickx alles für ihren Partner tun, um seine Dämonen zu vertreiben. Diese kommen in Form von jeglichen Kriechtieren, dessen Feindseligkeit sich der Geliebte vielleicht sogar nur vorstellt. Doch egal, ob das der Fall ist, Heynderickx wird dafür sorgen, dass das Tier aus dem Haus entfernt wird und ihr Partner wieder Ruhe findet.

Lyrics: „And there’s a millipede / Angry on your carpet / And I must admit / He’s staring with a vengeance / Oh, and I digress / ´Cause I must make you the perfect morning / I’ll try my best / To prove that nothing’s out to get you“

8. „Would That I“ — Hozier

Nach Metaphern über Chemie und Physik kommt es nun zu Metaphern über Botanik und Feuer. Viele von Hoziers Lyrics bedienen sich an Elementen der Natur, doch „Would That I“ schafft ein wunderschönes neues Bild. Seine ehemaligen Beziehungen beschreibt er als Bäume, doch seine neue Liebe ist ein Feuer, welchem es gelingt, die die vor ihr kamen aus seinem Kopf völlig verschwinden zu lassen.

Lyrics: „So in awe, there I stood as you licked off the grain / Though I’ve handled the wood I still worship the flame / Long as amber of ember glows / All the „would that I’d loved“ is long ago“

9. „No Children“ — The Mountain Goats

„No Children“ ist ein weiteres Lied, welches eine kompliziertere, fiktive Liebe beschreibt. Das Paar, von dem der Track handelt, ist desillusioniert von der Welt, den Menschen um sie herum und — wie man meinen könnte — von sich. Doch egal, was für furchtbare Dinge sie den anderen und sich selbst wünschen, ihnen ist klar, dass sie dennoch zusammen sterben sollten.

Lyrics: „I am drowning / There is no sign of land / You are coming down with me / Hand in unlovable hand / And I hope you die / I hope we both die“

10. „Vampire Empire“ — Big Thief

„Vampire Empire“ ist ein 2023er Track von Big Thief und wirkt auf dieser Liste vielleicht etwas fehl am Platz. Doch auch der Zerfall von Liebe ist ein Teil von dem Gefühl. Die Liebe steht nach wie vor im Mittelpunkt der Lyrics, nur handeln sie davon, dass man starkes Verlangen gegenüber einer Person spürt, die einen am liebsten wie ein Vampir aussaugen würde.

Lyrics: „I wanted to see you naked / I wanted to hear you scream / I wanted to kiss your skin and your everything / I wanted to be your woman / I wanted to be your man / I wanted to be the one that you could understand“