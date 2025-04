Biographie Vom Neue-Deutsche-Weile-Reiter zum Schwermetaller mit Techno-Touch: Krupps-Mastermind Jürgen Engler schwimmt seit 15 Jahren so konsequent wie innovativ gegen den Deutschrock-Strom und hat so musikalische Pionierarbeit geleistet. Die Medien wußte er dabei meistens auf seiner Seite, inzwischen auch immer mehr die Massen. Discographie ‚Stahlwerksinfonie‘ (1981); ‚Volle Kraft voraus‘ (1982); ‚Entering The Arena‘ (1985); ‚Metall Maschinen […]