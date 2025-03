Was will man mehr – eine proppere 29jährige, reingepreßt in ein Paar enge Blue Jeans, braungebrannt mit einigen süßen Sommersprossen, ihr rotblondes Haar bekannt aus einer Serie von Werbespots für Shampoo. Belinda Carlisle ist ein vor Gesundheit strotzendes Kraftpaket. Jogging und Rennradfahren, täglich mindestens zehn Kilometer. Dabei ist es noch gar nicht so lange her. […]