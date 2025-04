Fällt euch denn gar nichts mehr ein? 2001 wimmelte es nur so vor Neuauflagen bekannter Hits.

An und für sich sind Coverversionen ja nichts Verwerfliches. Passiert ja oft genug, dass man fremdem Liedgut ganz neue Seiten abgewinnen kann. Man erinnere sich nur an die Travis-Fassung von „Baby One MoreTime“. Charmant war die, überraschend und unterhaltsam. Alles Eigenschaften, die dem Gros der diesjährigen Neueinspielungen schmerzhaft abgingen. Ein Problem, das auch nicht neu […]