Toten Hosen bestätigen Zielgerade für 2026

Sie meinen es anscheinend wirklich ernst: In ihren Sozialen Medien haben die Toten Hosen am Sonntag (11. Mai 2025) ihren Abschied angekündigt. Campino und Kollegen sprechen von einer Zielgeraden für 2026. Sie beziehen sich dabei vielleicht nur auf das Tourneeleben, also auf Konzerte. Ob Die Toten Hosen im Studio weiter aktiv bleiben, ist unklar. Aber „Karriere“ meint ja eigentlich nunmal: alles.

Campino: „Wir sind auf der Zielgeraden unserer Karriere“

„Im fünften Jahrzehnt nach unserer Gründung verspüren wir eine Lust und einen Hunger auf Konzerte wie selten zuvor“, schreibt die Band. Klingt also alles noch ganz fresh. Aber dann: „Vielleicht liegt das auch an unserer Lebenssituation: Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind und solche Reisen irgendwann auch ein Ende haben. Deshalb wollen wir noch einmal mit alten und neuen Liedern losziehen und jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter!“

Tourname und Motivation: „Trink Aus! Wir Müssen Gehen – Tour 2026“

Klare Worte. Die Zeit der Konzertreisen scheint für die Düsseldorfer bald vorbei zu sein. Dementsprechend ist die Tournee betitelt „Trink Aus! Wir Müssen Gehen – Tour 2026“.

Die Fans der Toten Hosen sind entsprechend aufgelöst:„Irgendwie habe ich gerade Pippi in den Augen“, schreibt eine. „Ihr seid wirklich eine Band für alle Fans. Nicht nur für die die Geld haben um sich ein teures Ticket kaufen zu können. “

“ Ein anderer will seine Lieblingsband auf keinen Fall aufgeben: „Jetzt macht erstmal die Tour…und die Abschiedstour kann man dann immernoch mal machen

Die Toten Hosen live 2026:

08.06.26 LU-Esch/Alzette – Rockhal

13.06.26 DE-Stuttgart – Cannstatter Wasen

20.06.26 CH-Zürich – Stadion Letzigrund

27.06.26 DE-Frankfurt – Deutsche Bank Park

03.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

04.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

08.07.26 DE-München – Hans-Jochen-Vogel-Platz

11.07.26 DE-Berlin – Olympiastadion Berlin

18.07.26 DE-Köln – RheinEnergieSTADION

25.07.26 DE-Freiburg – Messeplatz

14.08.26 DE-Bremen – Bürgerweide

15.08.26 DE-Hannover – Messe

22.08.26 DE-Nohfelden – Bostalsee

27.08.26 DE-Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld

29.08.26 DE-Dresden – Rinne

05.09.26 DE-Minden – Weserufer / Kanzlers Weide

12.09.26 AT-Wien – Ernst-Happel-Stadion

Der Vorverkauf startet am 14.05.25 um 18 Uhr exklusiv über www.dth.de