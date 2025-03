Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind dieses Jahr verstorben

Roberta Flack starb am 24. Februar 2025 im Alter von 88 Jahren. Die Sängerin machte sich vor allem mit Hit-Songs wie „Killing Me Softly with His Song“ und „The First Time Ever I Saw Your Face“ einen Namen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt, allerdings hatte Flack zweieinhalb Jahre zuvor eine ALS-Diagnose erhalten.

Copyright: FilmMagic/Michael Tran