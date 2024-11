Thees Uhlmann feiert LP-Release mit Akustik-Gigs in Berlin, Hamburg & Köln

Anlässlich der Veröffentlichung wird Uhlmann am 6., 8. und 12. Dezember Mini-Konzerte for free spielen.

Am 06. Dezember erscheint mit SINCERELEY, THEES UHLMANN – DAS BESTE VON TOMTE BIS HEUTE eine Song-Compilation von Thees Uhlmann und seiner ehemaligen Band Tomte. Anlässlich dazu wird der 50-Jährige unter dem Motto „Release-Parties mit (ein bisschen) Musik und Getränken“ drei kurze Akustik-Auftritte in Berlin, Hamburg und Köln absolvieren und im Anschluss Platten und Merchandise signieren.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist jeweils kostenlos, die Platzanzahl ist allerdings begrenzt. Seit heute (27. November) um 10:30 Uhr können Reservierungen über die unten angegebenen Links vorgenommen werden.

Das sind die Daten für die Release-Feiern von Thees Uhlmann:

Berlin – 06.12., 19:77 (Zur Reservierung hier entlang)

Hamburg – 08.12., FC St. Pauli Clubheim (Zur Reservierung hier entlang)

Köln – 12.12., POPSUB (Zur Reservierung hier entlang)

Alles ganz zurückgelehnt

Uhlmann verspricht allen Gäst:innen einen entspannten Abend: „Es gibt Umsonst-Stuff, ein paar Songs von mir auf der kleinsten Bühne der Welt und ein paar Getränke und, wenn ihr wollt, unterschreibe ich euch die Platte für die bucklige Verwandschaft zu Weihnachten. Ich freue mich riesig, wenn ihr rumkommt, aber ihr müsst auch nicht. Wie ihr wollt. Der Eintritt ist frei, aber ihr müsst euch für die begrenzten Plätze anmelden. Wir sehen uns, denn I see you, when you see me!“