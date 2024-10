Taylor Swift performt überraschend mit Sabrina Carpenter gemeinsame Hits (Video)

Beim „The Eras“-Konzert in New Orleans genügte ein Anruf, um den „Espresso“-Star auf die Bühne zu holen.

Taylor Swift holte sich bei ihrem „The Eras“-Tourstopp in New Orleans im Caesars Superdome am Samstag (26. Oktober) Unterstützung von ihrer Musikerkollegin Sabrina Carpenter. Das Duo performte gemeinsam und begleitet von viel Jubel eine Mashup-Version von Carpenters Hits, wie „Espresso“ und „Please Please Please“, sowie Swifts „Is It Over Now?“.

Sie kam „spontan“ vorbei

Den Videoaufnahmen eines Fans zufolge, tat Swift so, als würde sie ein Handy aus dem Publikum nutzen, um von diesem Carpenter spontan anzurufen. „Wir alle lieben dich so sehr. Warum bist du nicht hier bei uns?“, hakte Swift nach. Dann fragte die 34-Jährige, ob die „Espresso“-Sängerin nicht „ganz schnell ins Stadium kommen könnte“ und wie lange sie dafür brauchen würde. Carpenters Antwort: „Ich bräuchte wahrscheinlich fünf Sekunden.“ Daraufhin sah man die 25-jährige Künstlerin schon in einem weißen Kleid strahlend die Stage betreten.

Hier das Live-Mashup von Swift und Carpenter sehen:

Carpenter war bereits als Swifts Vorband im Einsatz

Bereits beim Start der „Eras“-Tour im vergangenen Jahr unterstützte Carpenter die Sängerin als Voract in verschiedenen Ländern, wie Mexiko, Japan oder Australien. Das schien auch ihre eigene Karriere auf ein neues Level zu heben. Mit ihrem aktuellen Album „Short n’ Sweet“ erreichte der US-Popstar Platinstatus.

Die „Eras“-Tour wird ihr Ende am 8. Dezember in Vancouver nehmen. Bis dahin wird Swift von der Singer-Songwriterin Gracie Abrams begleitet.