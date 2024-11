„Stranger Things“-Staffelfinale offiziell für 2025 mit Teaser & Folgentitel bestätigt

Das Spekulieren kann losgehen: Alle Namen der acht neuen Episoden wurden mit dem kurzen Clip bekannt gegeben.

Es ist offiziell: Im Jahr 2025 erscheint die fünfte Staffel von „Stranger Things“ – und somit auch die letzte. Netflix gab die Neuigkeiten über einen ersten Teaser bekannt, so wie die Titel der acht Episoden. Wer auf visuelle Einblicke in die Hawkins-Welt gehofft hat, wird vom neuen Bewegtbildmaterial aber enttäuscht sein.

Die Veröffentlichung der vierten Staffel liegt nun schon mehr als zwei Jahre zurück. Doch nun soll die Science-Fiction-Mystery-Serie rund um Elfi und ihre Freund:innen aus Hawkins weitergehen. Wann genau die erste Folge erscheint, bleibt bisher noch ungewiss. Dafür kann man nun mit den präsentierten Episodentiteln ausgiebig gegrübelt werden, was es wohl inhaltlich damit auf sich haben wird.

Die Titel der finalen „Stranger Things“-Folgen im Überblick

1. „Die Suche“

2. „Das Verschwinden von …“

3. „Die Turnbow-Falle“

4. „Der Zauberer“

5. „Der Stromschlag“

6. „Die Flucht von Camazotz“

7. „Die Brücke“

8. „Zurück in der realen Welt“

Was dabei auffällt: Bei der zweiten Episode wird der Name mit drei Punkten beendet. Doch um wen wird es konkret in der Folge gehen? Wer wird gesucht werden müssen? Und sind die Mächte von Upside Down so sehr erstärkt, wie man es vermuten könnte?

Hier geht’s zum neuen Teaser:

Längere Produktion = längere Folgen?

Laut „Moviepilot“ würden die Dreharbeiten an der Serie schon seit Anfang des Jahres auf Hochtouren laufen. Außerdem sollen sie auch noch bis zum Ende von 2024 abgeschlossen werden. Glaubt man Maya Hawke (die als Robin in der Serie zu sehen ist), wird jede einzelne Episode die Länge eines Kinofilmes haben, was selbst für Netflix-Verhältnisse eine kleine Besonderheit wäre.

Aufgrund des großen Hollywood-Streiks im Jahr 2023 wurde die „Stranger Things“-Produktion bereits verschoben. Den neuen Zeitplan dürften die Serienmacher jedoch einhalten können.

In welchem Turnus die neuen Folgen herauskommen werden, bzw. ob das Finale noch einmal in sich aufgeteilt wird, ist derzeit noch unklar.

Ein Blick hinter die „Stranger Things“-Kulissen:

Zeitsprung-Check

Auch wenn es noch keine detaillierten Infos zum Inhalt der Staffel gibt, verriet man in der Netflix-Pressemitteilung zumindest Folgendes: Alle offenen Fragen sollen geklärt werden. Außerdem zeigt der Teaser einen Zeitsprung: Die neue Staffel wird im Herbst 1987 spielen. Also um die anderthalb Jahre nach der im März 1986 spielenden vorherigen Staffel.