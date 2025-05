Steve Albini: So könnt ihr ein Teil von ihm haben

Steve Albini war nicht nur erfolgreicher Musikproduzent und Sänger sowie Gitarrist der Bands Shellac und Big Black, sondern auch leidenschaftlicher Sammler von Raritäten aus der Musikszene. Jetzt werden die Gegenstände wöchentlich über eine Website zum Verkauf angeboten.

Die erste Runde ist bereits ausverkauft

Zu den angebotenen Artikeln gehören unter anderem Bücher, CDs, Schallplatten, T-Shirts, Flyer und Zines. Fans hatten vergangenen Freitag bereits die Möglichkeit, über die Website Stevealbiniscloset.com seltene Album-Editionen von Künstler:innen wie Elvis Costello, Buzzcocks, Can, The Dead C, Urge Overkill, Didjits oder auch Jon Spencer zu ergattern.

Die ersten 300 bis 400 Artikel wurden der Internetseite zufolge bereits verkauft. Angekündigt sind weitere 100 bis 200 Gegenstände für „jeden Freitag“. Wahrscheinlich hält der Verkauf an, bis alle 4000 Sammlerstücke wieder eine:n neue:n Besitzer:in gefunden haben.

Alles echt

„Steve verfolgte viele Interessengebiete, und die meisten davon sind in seinen Sammlungen vertreten“, heißt es auf der Seite. Des Weiteren wird versichert, dass alle Artikel ein Echtheitszertifikat des Sammlungsverwalters Byron Coley vorweisen sollen. Die Einnahmen des Verkaufs sollen wohl Albinis Nachlass zugutekommen.

Mehr zu Steve Albini

Die Website erschien nun circa ein Jahr nach Steve Albinis Tod. Am 8. Mai 2024 starb der Alleskönner aus Pasadena, Kalifornien, im Alter von 61 Jahren an einem Herzinfarkt.

Während seiner Karriere produzierte er über 2000 Alben, darunter IN UTERO von Nirvana und auch SURFER ROSA der Pixies. Wenige Tage nach seinem Tod erschien die siebte Platte TO ALL TRAINS seiner Band Shellac.