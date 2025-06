Southside 2025: Veranstalter empfehlen frühe Abreise wegen Unwetters

Beim Southside sorgt ein drohendes Unwetters für eine geänderte Abreiseempfehlung. Das Southside Festival 2025 geht in die Zielgerade – und während die Besucherinnen und Besucher bislang mit bestem Wetter verwöhnt wurden (vorausgesetzt, man ist nicht allzu hitzeempfindlich), droht zum Abschluss ein Wetterumschwung.

Southside: Frühe Abreise empfohlen

Ab Mitternacht steigt laut Veranstalter die Wahrscheinlichkeit für kräftige Gewitter, insbesondere in den frühen Morgenstunden und am Montagvormittag. Aus diesem Grund empfiehlt das Festivalteam, die Abreise möglichst frühzeitig zu planen. Vor allem für alle, die Zelte abbauen oder eine längere Heimfahrt vor sich haben, ist dies empfehlenswert. Die Information wurde am Sonntag über die Festival-App verbreitet.

In der Mitteilung, die am 22.6. herausgegeben wurde, heißt es: „Die gute Nachricht zuerst, liebe Festival-Crowd: Ein großartiger Festivaltag mit viel Sonne und bestem Wetter liegt vor uns – genießt ihn in vollen Zügen!“ Gleichzeitig warnen die Veranstalter aber auch: „Allerdings steigt ab Mitternacht das Risiko für Unwetter, insbesondere in den frühen Morgenstunden und am Vormittag ist mit kräftigen Gewittern zu rechnen.“ Deshalb empfehle man, „die Abreise in der Nacht bzw. am Montagmorgen möglichst frühzeitig zu planen, insbesondere wenn ihr ein Zelt abbaut oder eine längere Heimreise vor euch habt.“ Die Nachricht endet mit einem Dank an das Publikum: „Bleibt sicher – und danke, dass ihr Teil dieses unvergesslichen Festivals seid!“

Ruhiger Ablauf trotz Hitze – Polizei lobt Verhalten der Besucher

Schon zuvor hatten Polizei und Rettungsdienste eine erste positive Zwischenbilanz gezogen. Trotz Temperaturen um die 30 Grad sei die Lage ruhig geblieben. Ein Sprecher des Sanitätsdienstes sagte gegenüber den Badischen Neuesten Nachrichten, die Menschen seien sehr besonnen mit der Hitze umgegangen: mit Kopfbedeckung, viel Wasser und ausreichend Pausen. Auch die Polizei lobte das Verhalten der Crowd: „Danke an die Festivalbesucher, die sich ordentlich benommen haben“, so ein Sprecher.

Schwesterfestival Hurricane unterbrochen

Während das Southside bis Sonntagabend ohne größere Zwischenfälle läuft, musste das Schwesterfestival Hurricane in Scheeßel am selben Abend wegen eines aufziehenden Unwetters vorübergehend unterbrochen werden. Jan Böhmermann & das RTO Ehrenfeld konnten gerade noch ihren letzten Song spielen, SDP mussten ihren Auftritt abbrechen. Die Festivalleitung bat die Besucherinnen und Besucher, sich in ihre Autos zu begeben.