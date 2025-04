„South Park“ verspottet Sean „Diddy“ Combs

Am 09. Juli geht „South Park“ in die 27. Staffel. Ja, richtig gehört, die Serie ist seit fast drei Dekaden auf den Mattscheiben zu sehen und ein Ende ist ähnlich wie bei den „Simpsons“ nicht in Sicht.

Am Mittwoch (02. April) wurde ein erster Trailer veröffentlicht, der Einblick gibt, was in den neuen Folgen zu sehen ist. Hochgestochen erklären die Macher, dass das „gefeierte Drama“ wieder da sei.

Doch Sekunden später wird klar: „South Park“ ist weiterhin die scharfe, respektlose Satire, die es immer schon war. In einer Mischung aus Live-Action und Cartoon-Szenen wird ziemlich viel Radau gemacht.

Dafür werden – wie stets – auch politische und gesellschaftliche Bezüge zur Gegenwart gesetzt. Eine Figur bietet einer anderen etwa Ketamin an („Du wirst davon profitieren“). Die Kleinstadt, in der die Serie spielt, steht in Flammen und Franzosen versuchen, die einst den Amerikanern geschenkte Freiheitsstatue zu kapern. Nicht zu vergessen, dass es einmal mehr in einen Krieg mit Kanada geht.

„South Park“ zeigt Sean „Diddy“ Combs in Gefängnis-Kluft

In einer Szene sieht man sogar Sean „Diddy“ Combs in einem Jetpack und mit einer Knarre in der Hand im Weltraum. Garstiges Detail: Der immer noch auf seinen Prozess wartende Musiker ist in orangener Gefängniskleidung gezeichnet, darauf steht „MDC“ (steht für MDC Brooklyn, wo Combs seine Untersuchungshaft verbringt). Ob Diddy eine größere Rolle in der neuen „South Park“-Season haben wird, ist aber noch unklar.

Fazit des neuen Trailers: Die „South Park“-Macher Trey Parker und Matt Stone scheinen für die neue Staffel wieder alle Register zu ziehen, um aktuelle Themen auf ihre charakteristische Art und Weise zu parodieren.