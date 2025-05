Ski Aggu goes America: Will er jetzt die USA erobern?

Ski Aggu hat in Deutschland einen steilen Karrierestart hingelegt. Ob ihm das jetzt nicht mehr genug ist? Aktuell spielt der Berliner Rapper ausverkaufte Shows in kleineren Clubs in den USA – darunter auch das Roxy in West Hollywood.

In Deutschland ist Ski Aggu den meisten schon bekannt

2018 releaste er seine Musik noch über Soundcloud. Mittlerweile sind einige seiner Songs gängige Partyhits, seine Skibrille ist zu seinem Markenzeichen geworden und er arbeitete schon mit Musiker:innen wie Shirin David. Im April bekam man auch einen Part von ihm auf dem „bissu dumm¿ MEGALODON REMIX“ von Bonez MC zu hören.

Ski Aggu: Englischsprachiger Song passend zur USA-Tour

Aktuell ist der 27-Jährige zusammen mit Ikkimel in den Vereinigten Staaten und spielt dort sechs ausverkaufte Konzerte in New York, Los Angeles und Chicago. Passend dazu erschien am 25. April der Song „GERMANY“. Gemeinsam mit Ikkimel rappt er auf Englisch. Ihren deutschen Akzent verstecken sie dabei nicht und nutzen deutsche Sprichwörter – eben so, wie das der stereotypische deutsche Tourist im Ausland wahrscheinlich auch machen würde.

In Ski Aggus zweitem Part heißt es unter anderem: „My English not the yellow of the egg, but I don’t care, I got immaculate swag“. Auf TikTok postete der „Friesenjung“-Rapper schon zahlreiche Videos aus den USA, in denen er den Song vor seinen Fans vor Ort performt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam Musik machen. 2024 erschien passend zur in Deutschland ausgetragenen WM ihr Song „Deutschland“.