Sido geht 2025 auf Jubliäumstour – Das sind die Termine

Die Tourdaten wurden bereits im August bekannt gegeben, viele Karten sind bereits verkauft. Nun wurde eine Extra-Show für Berlin angekündigt.

Der „Mein Block“-Rapper startet im Juli 2025 seine Jubliäumstour mit dem Titel „25 Jahre Sido“. Aufgrund der hohen Nachfrage legt der Künstler nach: Es wird ein weiteres Zusatzkonzert stattfinden. Am 18. Juli 2025 auf der Waldbühne in Berlin.

Mit einem Countdown weckte er die Neugierde der Fans

Bereits am 19. August kündigte der Rap-Musiker eine Überraschung auf Instagram an. Dort fuhr er dann mit Sneakpeak-Videos als Countdown fort, indem man einige Szenen aus seiner Karriere der vergangenen Jahre sehen konnte. Offenbar sorgte das bei den Follower:innen für Neugierde und Verwirrung. So hofften einigen in den Kommentarspalten auf neues „Album und Tour“, andere verkündeten lediglich ihre Gespanntheit. Neun Tage später kündigte Sido dann den Vorverkauf für seine Jubliäumstour mit einem Video an. Bei seinen Konzerten möchte der Rapper zusammen mit seinen Fans die Hits seiner Karriere feiern.

Sido rappt bald schon seit 25 Jahren

Bereits vor 25 Jahren begann Sidos Laufbahn als Rapper. Seinen Durchbruch gelang ihm dann mit Aggro Berlin, einem Independent-Label, welches ihn 2001 unter Vertrag nahm. Damals noch mit Totenkopf-Maske unterwegs und unter Beschuss vieler Kontroversen, erscheint der Künstler mittlerweile ziemlich bodenständig geworden zu sein. Nun arbeitete er bereits mit anderen Artists, wie Mark Forster zusammen und auch in der Fernsehlandschaft ist er kein fremdes Gesicht. So war er nicht nur Juror in der neunten Staffel von „The Voice of Germany“, sondern war auch schon hin und wieder bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“ zu sehen. Zuletzt trat er bei Stefan Raabs Comeback-Show auf und sang dort gemeinsam mit dem Entertainer und Ski Aggu.

Der Vorverkauf für die Berlin-Show beginnt ab dem 6. November um 10 Uhr bei Eventim. Der allgemeine Vorverkaufs-Start ist am 9. November.

Hier die Tourdaten:

04.07.2025 Erfurt

05.07.2025 Schweinfurt

06.07.2025 Neu-Ulm

08.07.2025 Graz

09.07.2025 Graz

11.07.2025 Berlin

12.07.2025 Berlin

18.07.2025 Berlin

19.07.2025 Dresden

20.07.2025 Bremen

25.07.2025 St. Goarshausen

26.07.2025 Tüssling

27.07.2025 Ludwigsburg

28.07.2025 Ludwigsburg

30.07.2025 Köln

31.07.2025 Köln

01.08.2025 Frankfurt

02.08.2025 Hamburg

03.08.2025 Magdeburg

07.08.2025 Dortmund

08.08.2025 Dortmund

09.08.2025 Rostock

10.08.2025 Chemnitz

16.08.2025 Hannover

17.08.2025 Kassel