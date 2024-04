Shakira findet „Barbie“ für ihre Söhne zu „entmannend“

Shakiras Meinung nach wird in dem Film Männern nicht die Chance gegeben, sich männlich zu verhalten.

Shakira hat in einem Interview erzählt, dass ihre beiden Söhne den Blockbuster „Barbie“ „absolut gehasst“ haben. „Sie fanden, dass er entmannend war. Und ich stimme bis zu einem gewissen Grad zu“, so die Sängerin.

„Ich möchte, dass sie sich auch stark fühlen“

Im Gespräch mit „Allure“ sagte die 47-Jährige zudem, dass sie sich Folgendes für ihren Nachwuchs – Milan (elf Jahre) und Sasha (neun Jahre) – wünschen würde: „Ich ziehe zwei Jungs auf. Ich möchte, dass sie sich auch stark fühlen und die Frauen respektieren.“

Ihre Ansichten zur Mann-Frau-Thematik führte Shakira dann so weiter aus: „Ich mag die Popkultur, wenn sie versucht, Frauen zu ermächtigen, ohne den Männern die Möglichkeit zu nehmen, Männer zu sein, zu beschützen und zu versorgen. Ich glaube daran, dass wir Frauen alle Werkzeuge in die Hand geben und darauf vertrauen sollten, dass wir all das tun können, ohne unsere Essenz, unsere Weiblichkeit zu verlieren. Ich glaube, dass Männer eine Aufgabe in der Gesellschaft haben und Frauen auch eine andere Aufgabe haben. Wir ergänzen uns gegenseitig, und diese Ergänzung sollte nicht verloren gehen.“

Auf die Frage des Interviewers, ob sie der Meinung sei, dass „nur weil eine Frau alles tun kann, sie es nicht auch tun sollte“, stellte sie die Gegenfrage: „Warum sollte man die Last nicht mit Leuten teilen, die es verdienen, sie zu tragen, die die Pflicht haben, sie auch zu tragen?“