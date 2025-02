Sein Anwalt bestätigt: Kodak Black ist nicht auf Drogen

Kodak Black sorgt mit einem Chicken-Wing-Video und Ye-Support auf Social Media für Aufregung.

Haben sich Fans unnötig Sorgen gemacht um Rapper Kodak Black, aka Bill Kahan Kapri?

Ein hungriger Kodak Black

Der 27-Jährige wurde am Wochenende vom 8. Februar dabei gefilmt, wie er mitten auf einer Straße sitzt und Chicken Wings aus einem To-Go-Container runterschlingt. Sein Blick scheint abwesend, die Gestik wirkt verkrampft. Die Fans waren sich sicher: Dem „Wake Up In The Sky“-Interpreten geht es eindeutig nicht gut. Spekulationen über Drogenkonsum häuften sich im Internet in den Kommentarspalten unter den Videoclips.

So sah das Ganze aus:

Kanye West will zur Hilfe eilen

Sogar Kanye West schien sich Sorgen zu machen. Obwohl der Musikmogul selbst dank seiner zahlreichen Kontroversen in jüngster Zeit genug zu tun haben sollte, verkündete West, dass er nach Atlanta reisen würde, um seinen Kollegen zu helfen.

Doch nun hat Kodak Blacks Anwalt Bradford Cohen aufgeräumt: Der Artist sei weder auf Drogen noch hätte er andere Probleme, so Cohen gegenüber „TMZ“.

Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rapper war wohl nur in Atlanta, um für ein Musikvideo Zusatzmaterial aufzunehmen. Dabei bekam Kapri anscheinend Hunger und holte sich bei einem nahgelegenen Laden etwas – in dem Falle Hähnchenflügel – zu essen und verspeiste dieses dann genüsslich während der Dreharbeiten.

„Kanye ist ein Echter“

Manche Fans des Rappers interpretieren das verwirrende Bewegtmaterial von Kodak Black zwar anders – vor allem weil man in den Mitschnitten sehen kann, wie Autos vorbeifahren, während er sich am Boden vollstopft –, aber für viele steht fest: Kodak ist in dem Video einfach nur Kodak. Der Rapper war schon vor dem Video immer wieder durch Kontroversen aufgefallen.

Der Rapper äußerte sich nun auch in einem Instagram-Live-Stream mit einer fragwürdigen Aussage zu Kanye Wests Angebot, ihm zur Hilfe zu eilen. „I f** with Ye, Kanye ist ein Echter“, sagte Kodak Black auf der sozialen Plattform. Und weiter: „Weißt du, warum er ein Echter ist? Kanye ist der einzige, der immer noch zu Diddy steht … Ich bin mir ziemlich sicher, dass das FBI alle Konten dieses Jungen beschlagnahmen wird.“