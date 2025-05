Sean „Diddy“ Combs: Brauchte er dafür die 1.000 Flaschen Babyöl?

Der Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs wegen Verdacht auf schwere Sexual- und Gewaltverbrechen läuft seit Anfang Mai. Am 12. Mai wurden die ersten Plädoyers gehalten. Dem HipHop-Mogul wird unter anderem erpresserische Verschwörung, Menschenhandel, Sexhandel, Drogenhandel, Nötigung und Justizbehinderung vorgeworfen. Immer wieder werden im Zuge dessen Combs sogenannte „Freak-Off-Partys“ genannt, auf denen er vor allem junge Frauen gefügig gemacht und zur Prostitution gezwungen haben soll.

Nie genug Babyöl?

Am 12. Mai berichtete der zweite Zeuge der Verhandlung des Tages, Daniel Phillip, aus seiner Sicht von den Erfahrungen mit Diddy. Dem Tänzer zufolge soll Casandra Ventura, Combs damalige Freundin, ihm Tausende von Dollar bezahlt haben, um mehrere Male Sex mit ihr zu haben. Wie unter anderem „TMZ“ berichtete, beschrieb Phillip die sexuellen Begegnungen genauer: Diddy soll dabei zugesehen, „Regie“ geführt und sich selbst befriedigt haben. Des Weiteren sollen der Zeuge und Ventura beim Geschlechtsverkehr immer Babyöl genutzt haben und Combs soll sich wohl beschwert haben, dass nicht genug davon benutzt wurde. Auch wurde geschildert, dass Combs bestimmte Rollenspiele vorgeschrieben habe.

Die Thematik rund um Babyöl im Zusammenhang mit Sean „Diddy“ Combs sorgte bereits im vergangenen Jahr für Schlagzeilen und Memes: Medienberichten zufolge wurden wohl 1.000 Flaschen Babyöl und Gleitmittel in seinem Anwesen beschlagnahmt.

Diddy schaute inkognito zu

Auffällig bei der Schilderung des Zeugen war ebenfalls, dass Diddy wohl beim ersten Treffen einen weißen Mantel, eine Kappe und ein Bandana getragen haben soll, welches angeblich sein Gesicht verdeckte. Phillip habe den mittlerweile 55-Jährigen aber trotzdem anhand seiner Stimme erkannt.

Zeuge hatte „Angst um mein Leben“

Neben den Vorwürfen der Prostitution hat Phillip auch gewalttätige Szenen zwischen dem ehemaligen Paar geschildert. Combs habe Ventura gerufen, woraufhin diese antwortete, dass sie noch einen Moment brauchen würde. Danach hat der Rapper angeblich mit einer Glasflasche nach ihr geworfen und sie nur knapp verfehlt. Dann soll er sie den Schilderungen zufolge an den Haaren gezerrt haben, während er angeblich schrie: „Wenn ich dir sage, du sollst kommen, dann kommst du sofort, Schlampe.“ Warum der Zeuge zum damaligen Zeitpunkt nicht die Polizei informierte, erklärte er selbst wie folgt: „Ich hatte Angst um mein Leben. Er hatte so viel Macht – ich wusste nicht, was ich tun sollte.“

Daniel Phillip ist für weitere Zeugenaussagen angekündigt, und auch Cassie Ventura soll am 13. Mai in den Zeugenstand treten. Die Sängerin wirft Combs körperlichen, emotionalen und sexuellen Missbrauch vor.