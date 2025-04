Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys: Das sind ihre 10 Lieblingslieder

Auf ihrer am 31. Mai 2024 veröffentlichten Platte KULT lieferten Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys vielschichtige Italo-Schlager-­Klischees mit doppeltem Boden. Aber was hat die süddeutsche Band am liebsten auf den Ohren? Wir haben nach ihren derzeitigen Hörgewohnheiten gefragt. Here we go …

1. Calcutta – „2minuti“ (2023)

2. Coez & Frah Quintale – „Che colpa ne ho“ (2023)

3. Ariete – „Avviso“ (2022)

4. The Beaches – „Edge Of The Earth“ (2023)

5. Vampire Weekend – „Capricorn“ (2024)

6. Wanda – „Bei niemand anders“ (2024)

7. Nikotin – „Kaiser von­ Österreich“ (2024)

8. Oasis – „Supersonic“ (1994)

9. Vicky Leandros – „Ich liebe das Leben“ (1975)

10. Udo Jürgens – „Griechischer Wein“ (1974)

Mehr zu Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Der Legende nach gründeten sich Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys 1982 in Italien. Mit ihrer zweiten Platte MILLE GRAZIE chartete die in Wahrheit süddeutsche Gruppe 2022 völlig überraschend auf der Eins. 2024 legten sie ihr Nachfolgewerk KULT vor, das sich abwechslungsreicher und musikalisch ausgereifter als seine Vorgänger erwies. Die Produktion (u.a. in den Abbey Road Studios in London) wirkte glasklar, die Kompositionen vielschichtig, denn erstmals kombiniert die Band ihren Italo-Schlager geschickt mit Britpop, Polka und Alternative.

Thematisch bewegten sich RB&DAB mit KULT wie schon auf dem Debüt GREATEST HITS und MILLE GRAZIE wieder zwischen Brenner und Napoli – Italien als zentrales Sehnsuchtsmotiv blieb, neben der Liebe, die Konstante der Band. In bester Schlagermanier schmachtete Roy Bianco leidenschaftlich in „Und wenn sie singt“, sang von Sommerromanzen in „Velocità“ oder einer schmerzhaften Trennung auf der „MS Abbrunzatissima“.

