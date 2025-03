Yukimi Nagano, den meisten wahrscheinlich bekannt als Mitglied der schwedischen Synth-Pop-Band Little Dragon, ist seit Langem eine begehrte Gastsängerin. Ihre JazzSkills nutzten u.a. die Gorillaz, Drake und De La Soul. Als Tochter eines Japaners wuchs sie in Göteborg auf, ihre Mutter ist schwedischamerikanisch. Nun hat Nagano ihr erstes Soloalbum aufgenommen und es ist beeindruckend! Zart und schwebend umkreist ihr Gesang die Songs, legt sich nie fest, gibt den einzelnen Tracks dennoch souverän unterschiedliche Anstriche.

Was sie macht, ist Jazz ohne Pathos. Federleicht, stark, zerbrechlich interpretiert sie ihre eigenen Texte, die sich um persönliche Befindlichkeiten drehen, allerdings ohne jede Nabelschau. Diskretion ist Yukimis kreatives Geheimnis. In „Runaway“ wird musikalisch ein Garten beschrieben, der Flora und Fauna durch die Boxen schickt. „Rules Of School“ gemahnt an den warmen New-York-Jazz der 70er-Jahre und „Peace Reign“ besticht durch 60ies-Anleihen.

Nur manchmal wirken die Stücke etwas prätentiös, etwa wenn sie in „Sad Make Up“ darüber singt, ihre eigene Traurigkeit vor der Umwelt verheimlichen zu wollen, um nicht alle anderen auch noch depressiv werden zu lassen. In „Jaxon“ kommt ein alter Bekannter ins Spiel: Kelvin „Pos“ Mercer von De La Soul rappt hier und lockert allzu Melancholisches auf. Mit FOR YOU geht eine Prof neue Wege. Es ist toll, zu sehen, dass es sich auch für alte Häsinnen lohnt, immer wieder ins künstlerische Risiko zu gehen und daran zu wachsen.

