„Joy, Joy!“ kann man dieser Tage wirklich gut gebrauchen: Die aus Jackson, Tennessee, stammende Blues-, Gospel-, Soul-, Country-und Was-nicht-noch-alles-Musikerin Valerie June nennt nicht nur die erste Single ihres neuen Albums so, sondern widmet OWLS, OMENS, AND ORACLES (fast) komplett dem Glauben an das Gute und Schöne.

Dafür taucht die überbegabte Gitarristin und unverwechselbare Sängerin mit ihrem Wunsch-Produzenten M. Ward tief in den Fundus der Popgeschichte ein, zitiert nostalgische Fifties-Doo-Wop-Sounds und überschäumenden Rock‘n‘Roll, mixt Soul, Folk und Bluegrass, ohne jemals ihren eigenen Pfad aus dem Blick zu verlieren – sie vertraut sich und dem eingeschlagenen Weg einfach, nachzuhören zum Beispiel in der schlicht-und-ergreifenden Ballade „Trust The Path“. In Songs wie „Endless Tree“, „Love Me Any Ole Way“ oder „Sweet Things Just For You“, einem fröhlichen Duett mit Norah Jones, beeindrucken Junes unerschütterlicher Optimismus und ihre Könnerinnenschaft.

Die Musik ist so mitreißend, dass man sich eine Trompete oder ein anderes Instrument schnappen und ihr nachfolgen möchte, einen Umzug durch die Stadt anzetteln und den Leuten zurufen will: „Weg mit dem Hass! Lasst Liebe und Sonne in eure Herzen!“ Klingt pathetisch? Naiv? Ein bisschen drüber? June kann auch anders: Das getragene „Superpower“, eine Mischung aus dunklem Barjazz und Dub, kann als direkte Kritik an herrschenden Verhältnissen gehört werden, im reduziert arrangierten „I‘m In Love“ knurrt und knarzt Valerie in tiefsten Tiefen herum, bis die Klaviertöne das Licht zurückbringen.

