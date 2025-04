Seit elf Jahren gibt es keine neue Musik von TV On The Radio mehr. Eine der besten Bands der Nullerjahre schweigt. Die Mitglieder sind an anderen Stellen aktiv, der funkelnde Digital-Indie-Rock der Band wird dennoch vermisst. Dass Sänger Tunde Adebimpe nun sein erstes Soloalbum veröffentlicht, ist daher eine gute Nachricht. Zumal THEE BLACK BOLTZ zunächst eine Musik bietet, die keinen TV-On-The-Radio-Fan ratlos zurücklässt.

Vor allem das nervöse „At The Moon“ besitzt die verschachtelten Strukturen der Hauptband. Dann aber nimmt das Album eine Richtungsänderung in Richtung Pop vor: „Pinstack“ klingt wie Bubblegum aus den 60ern, „Drop“ nach Beach Boys, „Somebody New“ nach New Order, die folkige Liebes-Ballade „Ily“ nach Coldplay, wenn die sich mal wieder aufs Songwriting konzentrieren würden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Hinwendung zum Pop ist überraschend, weil Adebimpe auf THEE BLACK BOLTZ die Trauer über den Tod der Schwester und die Machtlosigkeit im politischen Klima der Gegenwart verhandelt. Aber das Album wird dem Titel gerecht: Eine Platte wie ein Bolzen in der tosenden See, der Halt in haltlosen Zeiten geben will.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Welche Alben im April 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.