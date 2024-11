Ein Neustart in Sydney mit alten Narben, seltsamen Träumen und Bedroom-Indie-Rock.

Jess Holt nennt sich Total Tommy, wuchs in Melbourne auf und hörte in ihrer Jugend den Sound der Neunziger, den ihre Eltern ihr nahelegten: Silverchair, Garbage, No Doubt. Rockmusik, klar. Gespielt aber von Bands mit interessanten Strukturen und Rollenverteilungen. Als sich in Jess Holts Leben so ziemlich alles änderte – die Beziehung, die Stadt, die sexuelle Orientierung –, erinnerte sie sich an diese Bands. Sie legte ihren Projektnamen Essie Holt ab, unter dem sie einige Jahre lang Indie-Singer-Songwriterin-Musik gespielt hatte, und erfand sich als Total Tommy neu.

BRUISES erzählt vom Neustart in Sydney. Von alten Narben und der Angst, neue könnten hinzukommen. Von befreitem Sex und seltsamen Träumen mit attackierenden Haien. Man kann sich BRUISES auch als Serie vorstellen, als Coming-of-Age-Story eines Menschen Mitte 20. Mit einer Musik, die den Indie- und Alternative-Rock der Neunziger zeitgemäß interpretiert: intimer, verletzlicher.

