Das elfte Album der Plärr-Punks ist vor allem was für Langzeitfans.

Dass es neben Green Days ­DOOKIE The Offspring waren, die mit SMASH einst das Punk-Revival der Mittneunziger maßgeblich geprägt haben, ist unbestreitbar. Im Gegensatz zu Green Day, die im Laufe ihrer Karriere mit gekonnt adaptiertem Rock-Oper-Vokabular gar den Prinzipien des einstigen Opa-Rock-Feindbilds huldigten, ist die musikalische Evolution von The Offspring eher kleinschrittig verlaufen.

Erneut auf Produzenten-Legende Bob Rock (Mötley Crüe, Metallica) vertrauend, der den Kaliforniern hier aus unerfindlichen Gründen einen extrem handzahmen wie matten Schmalspur-Sound verpasste, hat SUPERCHARGED nicht viel von dem einstigen Biss oder gar der früheren, enervierenden Energie der Band zu bieten, sondern klingt über weite Strecken wie eine Boyband-Platte, die gern ein Good-Charlotte-Album wäre.

Kompositorisch werden dazu alte ­Ideen im Bubblegum-Modus wiedergekäut. Erst ganz zum Schluss blitzen mit Nummern wie „Hanging By A Thread“ brodelnde Bad-Religion-Vibes anstelle von blassen Beach-Boys-Reminiszenzen („Make It All Right“) oder mit „You Can’t Get There From Here“ sogar noch The-Who-hafte Faustrecker-Hymnik auf.

