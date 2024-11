So geht Elektropop+: Borgen, Verbinden, Rekontextualisieren.

Die zwölf neuen Songs von Ronald Lippok und Bernd Jestram erscheinen wie aus dem sprichwörtlichen Nichts, aber war das nicht oft so mit ihren bislang zwölf Platten? Nicht dass Lippok (Gesang, Keyboards, Drums) und Jestram (Gitarre, Bass, Synthesizer) nicht genügend spannende Arbeitsnachweise in Kooperationen über all die Jahre hinterlassen hätten (mit Masha Qrella und Iggy Pop bis zu Radioproduktionen mit Texten von Nick Cave oder William S. Burroughs etwa), aber mit NUTS OF AY schenken sie uns wieder ein Meisterstück des Elektropop+.

Es geht ums Borgen, Verbinden und Rekontextualisieren mit der Tarwater-eigenen spielerischen Seriosität. Sie buchstabieren einige ihrer Songs erneut mit Texen von verehrten Künstlern, diesmal sind das Shane McGowan, Derek Jarman und der britische Dichter ­Milner Place, und die Musik habe sich eben dazu so angesammelt, lassen Lippok und Jestram uns wissen. Tarwater geben ihren amorphen elektronischen Klängen Raum und Zeit, sich auf Beats zu bewegen, die andere nicht einmal mit der Kneifzange angefasst hätten, und alles fügt sich wie von einer unsichtbaren Hand dirigiert. Dabei sind sowohl Popsongs („Spirit Of Flux“) als auch Soundtrack-artige Stücke („Gouvernant Sun“) entstanden.

Bei „Spirit Of Flux“ singt Lippok wie der junge Robert Forster von den Go-Betweens, Jestram grabbelt dazu im Elektrobaukasten, und Schneider TM wirft die 12-saitige Gitarre in den Mix (an anderen Stellen haben Masha Qrella, Lars Rudolph und Alva Noto Gastauftritte). NUTS OF AY endet mit dem Song „Everybody Had A Hard ­Year“, Tarwater haben die Lyrics einer John-Lennon-Komposition aus den späten Sechzigern entnommen, diese tauchten zum Finale der Fab Four auch im Beatles-Song „I’ve Got A Feeling“ auf LET IT BE auf. Die Beatles gaben in ihren letzten Atemzügen noch einmal alles, schmissen so viele „Oh yeahs“ wie‘s geht in die Aufnahme, Tarwater lassen ihre Instrumente meditieren in den letzten Sekunden des Albums.

