Der Berliner kann dieses Rap-Ding ziemlich gut, gerade weil er die Klischees ironisch bricht.

Okay, da kann einer reimen: „Motto-Show“ auf „Lotto, Yo!“ auf „Risotto-o“ auf „Pinocchio, Bro“! Die dichterische Leistungsschau kurz vorm Absturz ins Lächerliche hätte Symba nicht nötig, aber dafür steht sie ganz am Anfang seines zweiten Albums LIEBE & HASS, ein herrlich reduzierter Beat dazu, als wollte der Berliner erst mal klarstellen: Dieses Rap-Dings kann ich ziemlich klasse, vielleicht so gut wie niemand sonst hierzulande, aber „ich brauch neue Träume, alte Ziele sind geschafft“.

Welche Ziele das sind? Vielleicht aus der Rap-Bubble auszubrechen, denn „Meine Freunde“ adaptiert den Erfolgs-Klaviersound von Danger Dan, und der Titelsong ist ein treibender Indie Song mit Schrammelgitarren – handelt dann aber ausgerechnet vom Dealen, einem klassischen Rap-Thema.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und so bleibt Symba dann doch bei dem, was er am besten kann – und warum nicht? Lyrische und elegante Raps über butterweichen Beats, denen man die Trap-Vergangenheit des Künstlers noch anhört, aber vor allem geht kaum jemand so spielerisch mit dem im Battle-Rap wurzelnden Gepose zwischen Markenproduktdropping und Sexismus um, erzählt wie nebenbei von den Ängsten seiner Generation und traut sich auch mal Emotion, die nicht kraftmeiert. Man könnte also sagen: Symba entkleidet den Deutschrap seiner unangenehmen Eigenschaften, ohne seine grund- sätzliche Verfasstheit anzuzweifeln.

Welche Alben im Oktober 2024 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.