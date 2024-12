Punk und viel mehr: Das Debüt der Solinger Band ist ein Klassiker. Jetzt wird es zum ersten Mal seit Jahrzehnten wiederveröffentlicht – zusammen mit einer Singles-Compilation.

Man kann sich kaum vorstellen, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, in der Punk aus Deutschland ohne das Präfix „Fun“ ausgekommen ist. Exemplarisch dafür stehen: S.Y.P.H. um Sänger und Texter Peter Braatz alias Harry Rag. Die Band wurde schon 1977 in Solingen gegründet und zählte später zur Düsseldorfer Szene um den Ratinger Hof. Das Debütalbum S.Y.P.H. (6 Sterne), 1980 veröffentlicht, haut den Hörer:innen kurze, intensive und genial-dilettantische Punk-Songs um die Ohren.

Dazu gibt es deutschsprachige Texte, die sich zwischen gesellschaftspolitischem Diskurs und Dada-Lyrik bewegen

Dazu gibt es deutschsprachige Texte, die sich zwischen gesellschaftspolitischem Diskurs und Dada-Lyrik bewegen – das war damals neu. Songs wie „Zurück zum Beton“ und „Industriemädchen“ wurden zu heimlichen Hits im Untergrund. Und das ist nur die erste Seite der LP. Mit einem gesunden DIY-Bewusstsein und einem gewissen Maß an Überdrehtheit liefern S.Y.P.H. auf der zweiten Seite eine wilde Mischung aus Toncollagen und Kraut-Jams, die an Can erinnern. Ein Zeichen dafür, dass sich die Band weder einer Szene zuordnen lassen, noch auf ein Genre festgelegt werden wollte.

Zum ersten Mal seit seiner Veröffentlichung vor 44 Jahren gibt es das Album wieder auf Vinyl. Die Compilation PURE FREUDE SINGLES 1979+1981 (5 Sterne) macht die Tracks der beiden Singles „Viel Feind, viel Ehr“ und „Der Bauer im Parkdeck“, die auf dem Indie-Label Pure Freude erschienen sind, zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren wieder auf Tonträger zugänglich. Dazu gibt es drei bislang unveröffentlichte Songs aus derselben Ära.

