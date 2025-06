Alte Geschichte: Manchmal gibt der Mond den Rhythmus vor. Etwa, wenn es darum geht, wann man am besten Tomaten pflanzt, Haare schneidet oder ein Kind abstillt. Zumindest besagt das die Legende, die nicht nur in den Appalachen verbreitet ist und auf die sich der Titel dieses Albums bezieht. S.G. Goodman aus Kentucky betrachtete den Lärm der Welt schon immer aus einer gewissen Distanz.

Mit PLANTING BY THE SIGNS macht sie da weiter, und wird zu jemandem, der über den Zaun hinweg erzählt, was in den letzten Monaten so los war, nicht alles davon ist mit Glück verbunden, das wird rasch klar. Gleichzeitig durchzieht eine Art sturer Hoffnung diese Songs. Goodman versöhnte sich mit einem entfremdeten Bandkollegen, begann wieder zu schreiben und fand den Weg zurück ins Studio.

Vom Leben in den Tod und vielleicht darüber hinaus

Das Ergebnis ist eine sehr unmittelbare Sammlung kleiner, mal reduziert instrumentierter und mal anheimelnd um sich selbst kreisender Lieder. Diese erinnern weniger an die zahlreichen Roots-Wiederkommer:innen dieser Tage als an tradierte Größen wie Lucinda Williams oder Gillian Welch. Eines haben sie gemein: Sie lassen sich alle Zeit der Welt, suchen nie die große Melodie.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dass die irgendwann von selbst kommt, zeigen Songs wie das wunderbare „Nature’s Child“ oder der abschließende „Heavens Song“. Der schwillt im Verlauf seiner neun Minuten immer weiter an, eigentlich geht es um das Sterben des geliebten Hundes, aber eben auch um einen alten Chevrolet Malibu. Der wiederum scheint Sinnbild für etwas Größeres zu sein, das uns alle zuverlässig – wenn auch nicht ohne Turbulenzen – vom Leben in den Tod und vielleicht darüber hinaus chauffiert. Berührend.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Welche Alben im Juni 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.