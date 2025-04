Man kann über die Aussage, etwas sei aus der Zeit gefallen, schmunzeln oder sie im wortwörtlichen Sinne ernst nehmen. Eigentlich ist ja nie etwas dagegen zu sagen, wenn Alben sich an Vergangenes anlehnen oder sich auf eine bestimmte Art des Musizierens von anno dunnemals beziehen. Für die Elterngeneration heutiger Spotifyer:innen etwa spielte Unnervigkeit, unbedingte Gefälligkeit gar, ja noch eine gewisse Rolle. Und: Musik ist Musik, Qualität ist Qualität und Tradition ist Tradition.

Jetzt haben sich, nachdem sie in der Vergangenheit schon einmal zusammengearbeitet haben, die ursprünglich aus dem Countrybereich kommende Amerikanerin Brandi Carlile und das britische Urgestein Elton John für ein Album zusammengetan – und WHO BELIEVES IN ANGELS? ist, räusper, zeitlich nicht wirklich einzuordnen. Carlile, die sich auch als Gastmusikerin bei u.a. Soundgarden hervorgetan hat und den verstorbenen Sänger der Band, Chris Cornell, nach eigenen Angaben gerne ersetzt hätte, bespielt mit ihren tollen gesanglichen Skills genau wie Elton die Klaviatur des Könnens. Beide sind bewandert im Songwriting und, sagen wir mal, im Bereich große Emotionen, fettes Konzept und opulente Instrumentierung. Jeder von beiden darf mal ran.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zu Beginn bangt „The Rose Of Laura Nyro“ , als würde Elton sich zurücksehnen in die YELLOW BRICK ROAD der beginnenden Siebziger. Carlile bringt mit „You Without Me“ die Songwriterinnen-am-Klavier-90er zurück, und gemeinsam kreieren die beiden mit dem Titelstück einen Elton-John-Klassiker via Duett. Warum nicht, es triggert Radioerlebnisse aus der Kindheit an, lässt sich aber nur sehr schwer neben den relevanten Musikthemen der Gegenwart verorten. Wer in Feelings aus Bombast und Piano schwelgen will, hat was von diesem Album, alle anderen eher nicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Welche Alben im April 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.