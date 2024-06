Der Kölner Drummer ­Philipp Janzen entpuppt sich als Studio-Wizard zwischen Krautrock-Zirkulation und Club.

Für Freunde jener Avantgardemusik aus Germany, die in England einst Krautrock getauft wurde, dürfte Philipp Janzen kein Unbekannter mehr sein. Sitzt er bei den Kölner Neo-Krautisten Von Spar doch ebenso hinterm Schlagzeug wie bei den artverwandten Urlaub in Polen. Auch den Funk der umformierten Die Sterne bereichert er mit seinem Spiel, was aber immer noch genug Zeit lässt, um mit Dumbo Tracks ein Projekt zu betreiben, das nun auch schon in die zweite Runde geht. War das Debüt noch eine astrein verhallte Dub-Platte, fächert sich der plastisch produzierte Dumbo-Tracks-Sound auf MOVE WITH INTENTION nun auf schönste Weise auf.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mal folgt er zu den gesprochenen Vocals der Sängerin Rubee Fegan den Spuren Stereolabs, mal entspinnt sich zur linden Stimme des Songwriters Marker Starling ein tropikalischer Sommergroove. Mal bratzt und pumpt es Richtung Club wie in der famosen Wiederbelebungsnummer „CPR“, mal lauscht man meditativ angebahnten und elegant ausgespielten Kreiseleien („Mahnung“) oder süß verflöteten Sternstunden in Sachen Harmonie („Mica“). Energetischer, atmosphärischer und vielfältiger wird’s dieses Jahr zumindest hierzulande kaum mehr werden – sollte man sich drin- gend anhören!

Welche Alben im Juni 2024 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.