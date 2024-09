Erst der Weltuntergang, dann die Schönheit in der Gefahr. Zweiteres rettet dieser Noise-Rock.

One, two, three, four – aber noch geht’s nicht los. Die Nerven stoppen, starten, stoppen, stolpern, stampfen. Es läuft „Als ich davon lief“ vom sechsten Album der Band aus Berlin und Stuttgart, es handelt von der Flucht aus der Wirklichkeit: Eskapismus bitte, bevor man uns diese Möglichkeit auch noch nimmt. In „Das Glas zerbricht und ich gleich mit“ muss dann schon der Alkohol helfen, wis- send: Noch einmal Tagesschau gucken, und auch das funktioniert nicht mehr. Die Nerven waren nun wirklich nie Optimisten, doch WIR WAREN HIER setzt zu Beginn noch einmal einen drauf.

Der Titelsong zieht die Bilanz des menschlichen Daseins, eine Spur der Sinnlosigkeit, der Zerstörung. Nach uns die Sintflut – und schnell noch den Castor ins Meer schmeißen, damit der Spiegel schneller steigt und alles Leben im Wasser verreckt. Die Musik zum Elend bietet ein paar mehr Doom-Anleihen, passt ja. Um ein Haar hätte dieser Abgesang gelangweilt. Aber dann schillert da plötzlich etwas in der dunklen Materie: Das sechste Lied „Wie man es nennt“ steht ungläubig vor dieser Schönheit, der Refrain ist fantastisch und formuliert eine ratlose Hoffnung: „Und ich fühl mich so fremd, weiß nicht, wie man es nennt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bei „Achtzehn“ schaut Sänger Max Rieger zurück, sucht nach Spuren in der Vergangenheit, es gibt ein Cello, das Lied ist schön. Schreibt man selten über die Musik dieser Band. Danach „Bis ans Meer“ mit einem Groove, der Bewegung einfordert. Erst danach führen die Lieder wieder in die Verweigerung, in den Rückschritt, in die Zerstörung. Aber der Sound dazu ist anders, der Elefant im Raum heißt The ­Cure: „Schritt für Schritt zurück“ verweist auf deren ganz frühe Phase, in „Disruption“ ist DISINTEGRATION angelegt. Gloom statt Doom – steht der Band exzellent.

Welche Alben im September 2024 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.