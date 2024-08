Mit Käse fängt man Hits: Diskurs-Schlager-Pop, zu dem man sich am liebsten erst mal hinlegen möchte.

Das ist mal ein Versprechen: „Wir sind Die Mau­sis“, stellt sich das Super-Duo aus Berlin gleich im Intro vor, „wir bringen es in Ordnung für euch“. Bleibt nur die Frage: Was ist jetzt dieses „es“? Das wird im weiteren Verlauf von IN EINEM BLAU­ EN MOND zwar auch nicht ganz klar, aber eins ist mal sicher: Käse hilft gegen allerhand. Das Milch­produkt kommt gleich mehrfach vor auf dem De­bütalbum des Projektes aus Stella Sommer (Die Heiterkeit) und Max Gruber (Drangsal), und mar­kiert vor allem: Alles ist möglich, wenn zwei der begnadetsten Songschreiber:innen des Landes zusammenkommen, sogar der größte Klamauk, aber natürlich auch tiefliegende Erkenntnis­se, raumgreifende Gefühle und richtig großer Pop.

Dass Sommer dabei den Schlagerdrall von Drangsal ein wenig abmildert wie noch auf der nun auch schon sieben Jahre zurückliegenden ersten EP des Duos, kann man nicht mehr sa­gen. Eher übertreiben die beiden das Genre nun ins Karikaturhafte, ohne sich aber lustig zu machen. Wenn Gruber Zeilen singt wie „Im großen ABC meiner Ängste sind immer noch so viele Plätze frei“, dann kommt man stattdessen ins Grübeln: Ist intelligenter Schlager möglich? Oder doch nur eine Schimäre, die Die Mausis aber klasse zum Klingen bringen?

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und auch das muss man erst mal schaffen: Gaststar Dirk von Lowtzow dazu zu bringen, so was zu singen: „Ich leg mein Geld in Käse an / Warum? Weil ich es kann.“ Hier wird am deutlichsten, was den Mau­sis wohl am höchsten anzurechnen ist: Sie legen nicht nur offen, dass die sogenannten Songpoe­ten, die sich so ernst nehmen, und der allgemein verachtete Schlagerduktus gar nicht so weit aus­einanderliegen, sondern dass auch der Weg zum Diskurs-Pop der Hamburger Schule gar nicht mal so weit ist. Aber irgendwie bringen Die Mausis auch diesen Binnenkonflikt in Ordnung. Und jetzt alle zusammen: „Der Sinn des Lebens ist: Das ­Leben hat keinen Sinn – leg dich wieder hin!“

Welche Alben im August 2024 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.