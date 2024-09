Der Wahlkölner kehrt heim zum Rap und setzt sich mit seiner Künstlerpersona auseinander.

Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Sache ist, aber: Chilly Gonzales wird immer deutscher. Was schon allein deshalb lustig ist, weil er mit seinem letzten Album FRENCH KISS vor einem Jahr allzu französisch zu werden drohte. Dass damals ausgerechnet Richard Clayderman, des Deutschen liebster Klischeefranzose, einen Gastauftritt hatte, mag schon misstrauisch gestimmt haben. Nun, auf GONZO, kommt endgültig der Wahlkölner raus. Die Vorabsingles „F*ck Wagner“ und „I.C.E.“ setzen sich mit zwei denkbar deutschen Themen auseinander: dem Antisemiten Richard Wagner und der Deutschen Bahn.

Eigentlich aber geht es in beiden Songs um etwas anderes, das auch das eigentliche Thema von GONZO ist: Gonzales selbst. Beständig setzt er sich mit seinem Lebenslauf, seinem künstlerischen Entwurf und seiner Künstlerpersona auseinander. „F*ck Wagner“ fragt, ob man Künstler und Werk trennen kann, aber auch: Bin ich nicht selbst ein Clown, der im Medienzirkus mitspielt? Und sind Kreative nicht alle ein wenig Richard? In „I.C.E.“ rappt Chilly zum ersten Mal auf Deutsch und sinniert über seine Rolle in seiner Wahlheimat.

Der Titelsong blickt darauf zurück, wann, wie und warum Jason Beck zu Chilly Gonzales wurde: „The first time that I entertained was the first time that I felt sane.“ Vom Adrenalin-Shot ein Star zu sein, handelt „Surfing The Crowd“, und „High As A Kite“ vom Absturz. In „Open The Kimono“ öffnet er den Bademantel und macht sich endgültig nackig. Aber „Eau de Cologne“ ist dann ein Klavier-Instrumental, das man als Huldigung seines Wohnortes hören kann, aber natürlich vor allem auch ein Verweis auf seine kommerziell erfolgreichste Zeit als Neo-Klassik-Star. So spannt ­ GONZO nicht nur inhaltlich, sondern auch musikalisch den Bogen über Gonzales’ gesamte Karriere – und bietet das Beste aus allen seinen verschieden schillernden Inkarnationen.

