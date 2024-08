Rap-Recap: Mit LL Cool J ft. Saweetie und Quavo & Lenny Kravitz 

LL Cool J bringt einen weiteren Vorgeschmack auf seine LP heraus und Quavo & Lenny Kravitz pimpen einen Klassiker auf.

Während der HipHop-Recap in der vergangenen Woche eine Reise durch die Welt beinhaltete, wird diesmal der Fokus auf die Vereinigten Staaten gesetzt. Schließlich schlossen sich Legenden wie LL Cool J und Lenny Kravitz mit den Rapper:innen und Quavo und Saweetie zusammen. Dabei fusionieren nicht nur Genres, sondern Welten miteinander.

LL Cool J ft. Sweetie – „Proclivities“

LL Cool J kündigte bereits sein 14. Studioalbum THE FORCE für den 6. September an. Dieses Projekt ist die erste Platte vom Rapper seit zehn Jahren, um so fleißiger scheint der 56-Jährige momentan Single-Auskopplungen zu droppen. Mit „Proclivities“ folgt nun der dritte Vorgeschmack, nach dem Titeltrack „The Force“ und „Saturday Night Special“ feat. Rick Ross und Fat Joe. Dabei bringt er nicht nur die gute alte Oldschool-Attitüde wieder an den Start, sondern erinnert auch an frühere seiner Werke.

Ganz im Stil seines Songs „Doin’ It“ aus dem Jahr 1996 geht es auch in „Proclivities“ um Sex und die sexuelle Anziehung. Dafür holt er sich Saweetie auf den synthie-geladenen Track und begibt sich mit ihr im dazugehörigen Musikvideo in ein Labyrinth aus Zimmern. Den Beat zum lässigen Raptrack lieferten niemand Geringeres als Q-Tip und A Tribe Called Quest.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zur Inspiration hinter THE FORCE sagte LL Cool J in einem Interview mit „ET“: „Anstatt hier rauszugehen und darüber zu reden, was sein sollte, habe ich beschlossen, Musik zu machen und den Leuten zu zeigen, wie HipHop meiner Meinung nach im Jahr 2024 klingen kann.“

Quavo & Lenny Kravitz – „FLY“

Quavo scheint derzeit auf einer Mission zu sein, bei der er in alle Genres Rap einbringt. Aber das scheint dem Rapper aus Atlanta auch zu gelingen. Erst veröffentlichte er im Juli seinen Track „Tough“ mit Pop-Queen Lana Del Rey, nun erscheint ein neues Stück mit dem Rockstar Lenny Kravitz. Wobei das Wort „neu“ hier vielleicht ein wenig unangebracht ist, denn es ist eher modernisiert. Bei „FLY“ handelt es sich nämlich zu Kravitz’ Klassiker aus dem Jahr 1998. Allerdings wurde dem Lied Trap-Drums, neue Vocals und Rap-Parts hinzugefügt. Quavo haucht dem Hit ein neues HipHop-Leben ein und verleiht dem einen Flair, der an die Migos-Ära erinnert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuletzt veröffentlichte Quavo 2023 sein Album ROCKET POWER. Das Besondere an der Platte: Es ist noch sein Neffe und ebenfalls Rapper Takeoff auf dem Song „Patty Cake“ vertreten. Nur einen Monat nachdem die beiden im Oktober 2022 ihre gemeinsame LP ONLY BUILT FOR INFINITY LINKS releasten, starb Takeoff bei einem Schusswechsel in einem Club in Texas. Quavo war ebenfalls anwesend und setzt sich nun gegen Waffengewalt sein.