Der Pop-Poll 2024: Mitmachen, abstimmen, gewinnen!

Ihr verratet uns eure High- & Lowlights 2024, wir werten die Ergebnisse aus und verlosen Gadgets.

2024 neigt sich dem Ende zu und wie immer wollen wir in unserer Leser:innenumfrage eure Meinung hören: Was waren die Highlights des Jahres, was ging gar nicht? Unter allen Teilnehmenden verlosen wir die tollen, hier abgebildeten Gewinne.

Einsendeschluss ist der 04. Januar 2025

Album des Jahres Song des Jahres Solokünstler:in des Jahres Band des Jahres Newcomer des Jahres Live-Act des Jahres Film des Jahres Serie/TV-Sendung des Jahres Ereignis des Jahres Enttäuschung des Jahres Musikalische Hoffnung für 2024 Ihr Name (Pflichtfeld) Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld) Straße und Hausnummer (Pflichtfeld) PLZ (Pflichtfeld) Ort (Pflichtfeld) Ihr Wunschgewinn (Pflichtfeld)

Teufel – BOOMSTER AC/DC Edition

Tragbarer Bluetooth-Speaker mit DAB+ und FM-Radio

Wert: 369,99€

Vinyl/CD-Paket

von BMG

Mit dabei: Großstadtgeflüster – ÜBER-ICKE, Kylie Minogue – TENSION II, Lenny Kravitz – BLUE ELECTRIC LIGHT, Travis – LA TIMES, Pixies – THE NIGHT THE ZOMBIES CAME

Wert: ca. 150€

Carver Gravel – WiFi-Bilderrahmen von Aura

Der digitale Bilderrahmen ermöglicht es mithilfe der Aura-App Lieblingsfotos und -videos in Echtzeit auf den Rahmen hochladen. 280 x 800 HD-Display mit unbegrenzten Cloud-Speicher.

Wert: 159€

Sonos Roam 2:

Staub- und wasserdichter Speaker mit einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden, schwarz.

Wert: 199€

AKG N5 Hybrid

Kabellose Noise-Cancelling-Ohrhörer, schwarz

Wert: 279€

Pure Woodland

Wasserdichter (IP67) Outdoor-Lautsprecher mit Bluetooth und FM/DAB+ Radio, schwarz.

Wert: 149,99€

Pure Evoke Play

Vielseitiges Musiksystem in baumwollweiß.

Wert: 219,99€

Multimedia-Set von

SWORDFISH

Usher – COMING HOME (LP, CD + Poster)

Wert: ca. 50€

LP-Set 1 von

DOMINO

Mit dabei: Animal Collective – MERRIWEATHER POST, Pavilion (15th Anniversary), John Cale – POPTICAL ILLUSION, Fat Dog – WOOF

Wert: ca. 90€

3x LP-Set von

UNIVERSAL

Mit dabei: Pearl Jam – DARK MATTER, Ice Spice – Y2K

Wert: ca. 60€

LP-Set 2 von

DOMIN

Mit dabei: Jon Hopkins – RITUAL, Kaitlyn Aurelia Smith & Joe Goddard – NEPTUNES EP, Panda Bear/Sonic Boom/Adrian Sherwood – RESET IN DUB

Wert: ca. 90€

2x CD-Set von

DOMINO

Mit dabei: Bill Ryder-Jones – IECHYD DA, Hayden Thorpe – NESS, LA Priest – FASE LUNA, Porches – SHIRT

Wert: ca. 60€

3x LP-Set 1 von

SONY

Mit dabei: Bruce Springsteen – BEST OF, David Gilmour – LUCKY AND STRANGE

Wert: ca. 60€

LP-Set 1 von

WARNER

Mit dabei: Charli XCX – BRAT, Blur – LIVE AT WEMBLEY STADIUM, Noga Erez – THE VANDALIST

Wert: ca. 90€

2x LP-Set 2 von

SONY

Mit dabei: Jake Bugg – A MODERN DAY DISTRACTION, Apsilon – HAUT WIE PELZ

Wert: ca. 60€

LP-Set 2 von

WARNER

Mit dabei: Coldplay – MOON MUSIC, Pet Shop Boys – NONETHELESS, Omar Apollo – GOD SAID NO, The Blessed Madonna – GODsSPEED

Wert: ca. 120€

Multimedia-Set von

SONY

Jimi Hendrix – ELECTRIC LADY STUDIOS: A JIMI HENDRIX VISION (3 CDs + Blu-ray)

Wert: ca. 65€