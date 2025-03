Playboi Carti veröffentlicht Bonus-Tracks zu MUSIC

Am 14. März erschien mit MUSIC das fünfte Studioalbum von Playboi Carti. Am 25. März folgte eine neue Version mit weiteren Songs, die aber eigentlich gar nicht so neu sind …

MUSIC – SORRY 4 DA WAIT scheint auf den ersten Blick vier frische Songs zu liefern. Die Tracks „Different Day“, „2024“, „Backr00ms“ und „FOMDJ“ erschienen aber schon in verschiedenen Versionen auf seinen vorherigen Alben. Diese wurden mit den Titeln MUSIC – V1, MUSIC – V2 und MUSIC – V3 in digitaler Form auf der Website des Rappers veröffentlicht und dort zum Verkauf angeboten. „Backr00ms“ kam damals schon in Zusammenarbeit mit Travis Scott herauas.

Drohungen von Kanye West

Besonders um den Song „Different Day“ gab es bereits vor dem neuen Release Kontroversen im Internet. Kanye West hatte Playboi Carti in den sozialen Medien verbal angegriffen und ihm gedroht, seine Karriere „zu beenden“, mit der Begründung, dass der von ihm produzierte Song nicht auf dem Hauptalbum veröffentlicht wurde. So berichtete zumindest „NME“. Carti hatte außerdem versucht, seine Tochter North West als Feature auf das Album zu bekommen. Daraufhin behauptete Ye, dass Carti ihn von MUSIC gestrichen hätte, um nicht gecancelt zu werden.

Mehr zu MUSIC

In der ME-Review zu MUSIC lautet es unter anderem: Es „ist ein starkes Album, das Playboi Cartis Status als einer der innovativsten Künstler der Szene weiter zementiert. Vier Travis-, Drei Kendrick-Lamar-, Zwei Lil-Uzi-Vert– und ein Future-Feature sowie Cartis komplette Stimmpalette auf 30 Songs erweitern sein Fundament als HipHops nonchalanter Vampirkönig. Doch ist es kein völliger Gamechanger – eher eine Perfektionierung seines bisherigen Soundbilds. Evolution statt Revolution.“