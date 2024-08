Oasis: Das Live-Comeback für 2025 steht an

Es ist offiziell: Noel und Liam Gallagher werden 2025 wieder zusammen als Oasis live spielen. Alle Infos hier.

Es gibt wieder Oasis. Am Dienstag, den 27. August, endete ihr auf den Socials gesetzter Timer und verkündete zum Morgen: Noel und Liam Gallagher werden im kommenden Jahr wieder gemeinsam Konzerte spielen. Zumindest in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin.

Wobei die UK-Musiker auch zaghaft erklären: „Es ist geplant, dass OASIS LIVE ’25 im Laufe des nächsten Jahres auch auf anderen Kontinenten außerhalb Europas stattfinden wird.“

Doch bis dahin wird von den Gallagher-Brüdern auf der Website vermeldet: „Oasis beenden heute jahrelange fieberhafte Spekulationen mit der Bestätigung einer lange erwarteten Reihe von Konzerten in Großbritannien und Irland, die den heimischen Teil ihrer OASIS LIVE ’25 Welttournee bilden. Oasis werden im Sommer 2025 in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin auftreten. Da dies ihre einzigen Shows in Europa im nächsten Jahr sein werden, wird dies einer der größten Live-Momente und heißesten Tickets des Jahrzehnts sein.“

Weiterhin lassen sie verlauten: „The guns have fallen silent. The stars have aligned. The great wait is over. Come see. It will not be televised.“

Oasis live 2025: Konzerttermine im Überblick:

Cardiff Principality Stadium – 4. und 5. Juli

Manchester Heaton Park – 11., 12., 19., 20. Juli

London Wembley Stadium – 25. und 26. Juli, 2. und 3. August

Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8. und 9. August

Dublin Croke Park – 16. und 17. August

Tickets für Oasis live

Karten gibt es ab Samstag, den 31. August, um 10 Uhr deutscher Zeit zu kaufen. Dafür sollte bei ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com und seetickets.com geschaut werden. Lediglich die Tickets für das Dublin-Konzert gibt es via ticketmaster.ie ab 9 Uhr deutscher Zeit am 31. August.

Ein nostalgischer Oasis-Trailer wurde ebenfalls veröffentlicht:

Was es für Einnahmen geben könnte

Berichten zufolge könnte eine Oasis-Reunion den beiden Streithähnen rund 400 Millionen Pfund (rund 472 Millionen Euro) einbringen, mit letztendlichen Einnahmen von rund 50 Millionen Pfund (rund 59 Millionen Euro) pro Gallaghernase. Das will die britische „Sun“ berechnet haben. In einem Interview mit der Boulevardzeitung behauptete ein „Experte der Musikindustrie“, Professor Jonathan Shalit OBE, Vorsitzender der Talentagentur InterTalent, dass „mit Eintrittskarten, Sponsoring, Merchandise und Filmaufnahmen“ die Einnahmen für Noel und Liam „jeweils über 50 Millionen Pfund“ betragen könnten. „Das ist eine Tour, die leicht über 400 Millionen Pfund einbringen könnte“, so Shalit in seiner Analyse.