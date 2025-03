Oasis: Das Line-up der Reunion-Tour 2025 steht angeblich fest

So feiern Oasis 25. Jubiläum von STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS

Wer sich ab Sommer 2025 für die Reunion-Tournee von Oasis zu den Gallagher-Brüdern auf die Stage gesellen wird, war bislang immer mit Fragezeichen versehen. Nun soll aber das Line-up für die Shows feststehen – ob es Überraschungen dabei gibt?

Sind die Gerüchte wahr?

„NME“ hat sich von Personen aus dem inneren Oasis-Kreis informieren lassen, die meinten, dass die Live-Besetzung nun in Stein gemeißelt sei.

Am Bass

Demzufolge sei Andy Bell als Bassist dabei. Er ist ein alter Bekannter, da er bereits von 1999 bis 2009 für Paul McGuigan einsprang, nachdem der bei Oasis raus war. Auch aufgrund seines Mitwirkens bei Liam Gallaghers Beady Eye ist er Fans bestens vertraut.

Auf Bells aktuellem, dritten Solowerk – PINBALL WANDERER – ist auch Gem Archer zu hören, der nun …

An der Gitarre

… auch als Gitarrist bei der Oasis-Reunion am Start sein wird. Gem Archer ersetzte einst Bonehead bei Oasis und gehörte insgesamt von 1999 bis 2009 (also wie Bell) zur Oasis-Band. Danach konnte man ihn sowohl bei Beady Eye als auch bei Noel Gallagher’s High Flying Birds erleben.

Ebenfalls an der Gitarre

Paul „Bonehead“ Arthurs lässt sich seine Wiederkehr bei den Britrockern nicht nehmen. Er ist wohl am wenigsten überraschend bei der Tournee eingeplant.

Am Schlagzeug

Frischer Wind! Angeblich soll Joey Waronker an den Drums sitzen. Ihn kennt man als Schlagzeuger und Produent, der schon mit R.E.M., Roger Waters und auch Elliott Smith zusammenarbeitete und als Gesicht auch mit Atoms For Peace in Verbindung gebracht wird.

Im Oasis-Line-up mag er neu sein, dafür tourte Waronker schon mit Liam Gallagher und John Squire zu ihrem gemeinsamen Album. Der Insider-Quelle zufolge sei man auf ihn bezogen wohl besonders „aufgeregt“.

Was nun?

Eine offizielle Bestätigung seitens der Gallaghers gibt es zu dieser von „NME“ weitergetragenen Besetzung jedoch noch nicht. Und dass, obwohl gerade Liam Gallagher besonders verbal bei X unterwegs ist. So ließ er da schon die Welt wissen, dass sie live immer noch „genauso gut“ wie früher sein würden. Und: „Selbst an einem schlechten Tag werden wir immer noch den Boden mit den meisten Bands da draußen aufwischen.“

Zum Line-up scherzte er auf X: „Hier haben wir sie: Peppa Pig am Schlagzeug, Bert und Ernie an der Leadgitarre und am Bass, Finger Bobs am Keyboard und natürlich ich und Rkid. Hoffe, das klärt alles auf, kann es kaum erwarten, euch alle zu sehen, die sagen, RnR ist tot LG Kuss.“