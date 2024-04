O.J. Simpson: „American Crime Story“ beleuchtet den Mordprozess

Eine ganze Staffel lang befasste sich die Serie „American Crime Story“ mit dem Simpson-Prozess.

Es war ein spektakulärer Prozess: 1994 wurde O.J. Simpson beschuldigt, seine Ex-Frau Nicole Simpson und ihren Bekannten Ronald Goldman getötet zu haben. Eine Verfolgungsjagd auf Simpson, bei der er im weißen Ford Bronco flüchtete, wurde live im TV übertragen und avancierte, genau wie der Prozess, zum Medienspektakel. Trotz angeblich schwerwiegender DNA-Beweise wurde Simpson freigesprochen. 2016 widmete sich eine ganze Staffel einer US-amerikanischen TV-Serie dem Medienspektakel.

„The People v. O.J. Simpson“ lautet der Titel der ersten Staffel der Serie „American Crime Story“. Sie basiert auf dem Buch „The Run of His Life: Das Volk gegen O.J. Simpson“ von Jeffrey Toobin aus dem Jahr 1997. Zu sehen sind eine ganze Reihe von prominenten Schauspielern wie Sterling K. Brown, Kenneth Choi, Christian Clemenson, Cuba Gooding Jr., Bruce Greenwood, Nathan Lane, Sarah Paulson, David Schwimmer, John Travolta und Courtney B. Vance. Gooding Jr. spielte O.J. Simpson, Simpsons ermordete Ex-Frau Nicole Brown Simpson wurde von Kelly Dowdle verkörpert.

Regisseur Anthony Hemingway erzählte 2017 der Website „Mashable“: „Wir wollten herausfinden, wie wir diesen Figuren, dieser Welt und dieser Zeit am besten Menschlichkeit einhauchen können. Es war keine Herausforderung, es war eher der Versuch, es so zu machen, dass es nachvollziehbar und relevant ist. Denn obwohl es 20 Jahre her ist, fühlt es sich immer noch an, als wäre es gestern gewesen.“ „Wir wollten, dass es echt ist“, so Hemingway weiter. „Aber es gab auch ein hohes Maß an Sensibilität. Es ist heikel – wir wollen nicht, dass sich jemand respektlos behandelt fühlt, denn viele dieser Menschen und ihre Familien leben noch heute.“

Emmys und Golden Globes

Die Serie wurde zum vollen Erfolg – und gewann acht Emmy Awards, zwei Golden Globes und eine Reihe anderer Auszeichnungen. Zu hören ist auch jede Menge Archivmaterial aus dem Prozess – unter anderem Tonaufnahmen von Simpson, Brown Simpson, Rodney King, Barbara Walters und Bill Clinton.

Zum Tod von O.J. Simpson

Der ehemalige Footballspieler starb überraschend im Alter von 76 Jahren. Seine Familie bestätigte seinen Tod auf Twitter.

„Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs. Er war umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern“, heißt es in dem Statement. „In dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, dass Sie ihre Wünsche nach Privatsphäre und Gnade respektieren. -Die Familie Simpson“, so Simpsons Angehörige weiter.

Simpson war außerhalb der USA wohl weniger wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern wegen eines spektakulären Mordprozesses bekannt: Simpson wurde 1994 beschuldigt, seine Ex-Frau Nicole Simpson und ihren Bekannten Ronald Goldman getötet zu haben. Er wurde trotz angeblich gravierender Beweise am 3. Oktober 1995 freigesprochen. Einen bekannten Comedian kosteten Witze über den Prozess seinen Job.