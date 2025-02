Sohn von Scott Weiland covert „Sex Type Thing“ der Stone Temple Pilots

Noah Weiland, Sohn von Scott Weiland, hat ein Cover von „Sex Type Thing“ veröffentlicht.

Noah Weiland, Sohn des verstorbenen „Stone Temple Pilots“-Sängers Scott Weiland, hat ein berührendes Cover des Songs „Sex Type Thing“ veröffentlicht. Dieses Lied, das als erste Single des Debütalbums CORE von STP diente, wird in einer akustischen, reduzierten Version präsentiert. Begleitet von einem Musikvideo, das Noah mit einer Chucky-Puppe zeigt, symbolisiert der Clip die Wiederbegegnung mit seinem Vater in einem Traum, den Noah vor Jahren hatte.

Cover der Stone Temple Pilots: Ein Song für den Vater

Auf Instagram erklärte Noah, dass er den Song und das Video aus der Erinnerung an diesen Traum geschaffen habe, in dem er sich wünschte, seinem Vater vieles sagen zu können, was sich auf der Erde verändert habe.

Die Coverversion von „Sex Type Thing“ wurde von Noah Weiland mit einer akustischen Gitarrenbegleitung von Spencer Carr Reed aufgenommen. In dem dazugehörigen Musikvideo wird Noah zusammen mit der Chucky-Puppe gezeigt, die symbolisch für seinen Vater steht. In den eingeblendeten Texten erklärt Noah die Bedeutung des Traums und wie dieser seine Beziehung zu Scott Weiland widerspiegelt. Das Video endet mit den Worten: „Ich wünschte, ich könnte für immer von dir träumen. Aber es ist in Ordnung … denn für jetzt werde ich dein Erbe weitertragen.“

Sohn von Scott Weiland macht auch Karriere als Musiker

Noah hat sich in den letzten Jahren als Musiker etabliert. Bereits 2020 trat er als Mitglied der Band Suspect208 in Erscheinung, in der auch die Sprösslinge von Guns N’ Roses-Gitarrist Slash und Metallica-Bassist Robert Trujillo mitspielten. Seitdem hat er mehrere Solo-Songs veröffentlicht, darunter „Time Will Tell“, das bisher unveröffentlichte Vocals von Scott Weiland enthält.

In einem Interview mit Rolling Stone vor einem Jahr äußerte Noah, dass er häufig falsch als privilegiertes Kind eines verstorbenen Rockstars wahrgenommen werde. „Ich bin kein Trust-Fund-Kind“, sagte er. „Mein Vater war bei seinem Tod um Millionen von Dollar verschuldet. Meine Mutter arbeitete immer in einem normalen Job.“