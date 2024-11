Neu auf Netflix: Die besten neuen Filme im November 2024

Netflix fügt laufend neue Filme zur Mediathek hinzu. Die besten Neuerscheinungen im Überblick.

Netflix bietet eine große Auswahl an Filmen, die laufend um neue Titel ergänzt wird. MUSIKEXPRESS gibt Euch jeden Monat einen Überblick über die wichtigsten Neuerscheinungen sowie unsere persönlichen Empfehlungen.

Neu auf Netflix: Unsere Film-Highlights im November

Sisu

01.11.2024

Dass die Skandinavier entgegen gängiger Klischees nicht nur freundlich können, stellt der finnische Regisseur Jalmari Helander mit seinem Nazisploitation-Kracher „Sisu“ eindrucksvoll unter Beweis. Im Mittelpunkt des Actionfilms steht der wortkarge Soldat Aatami Korpi (Jorma Tommila), der gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in der Lappländischen Einöde nach Gold schürft und dabei zufällig auf eine SS-Einheit trifft. Als die blutrünstigen Nazis dann auch noch versuchen, dem stoischen Finnen sein Edelmetall streitig zu machen, beginnt ein knapp 90-minütiges, an Kreativität und Brutalität kaum zu überbietendes Splatter-Spektakel.

Die Rückkehr des Kings: Aufstieg und Fall von Elvis Presley (Doku)

13.11.2024

Nachdem Elvis Presley in den vergangenen Jahren gleich zwei Biopics gewidmet wurden – wobei eines davon vor allem die unrühmliche Rolle des Sängers in seiner Ehe zur deutlich jüngeren Priscilla Beaulieu beleuchtete – erscheint mit „Die Rückkehr des Kings“ nun eine neue Doku über den King of Rock’n’Roll. Inhaltlich nimmt der Film von Jason Hehir das Jahr 1968 in den Fokus. Nach einer knapp siebenjährigen Schaffenskrise sowie einer missglückten Hollywood-Karriere gelang Presley in diesem Jahr ein fulminantes musikalisches Comeback.Das Interessanteste an der Doku dürften dabei vor allem die Gasauftritte diverser US-Entertainmentikonen werden, darunter Bruce Springsteen, Komiker Conan O’Brienund „Elvis“-Regisseur Baz Luhrmann.

Neu auf Netflix: Alle neuen Filme

01.11.2024

Lass los

578 Magnum

Der Kuss, der den spanischen Fußball veränderte (Doku)

Fußball vom anderen Stern (Doku)

03.11.2024

Hubert ohne Staller: Dem Himmel ganz nah

05.11.2024

Bittersüßer Regen

06.11.2024

Pedro Paramo

Meet me next Christmas

07.11.2024

10 Tage eines neugierigen Mannes

08.11.2024

Umjolo: The Gone Girl

Vijay 69

Lady Business

Alita: Battle Angel

10.11.2024

My Boo

12.11.2024

Adrienne Lapalucci: Dark Queen (Comedy-Special)

13.11.2024

Hot Frosty

14.11.2024

Die verlorenen Kinder (Doku)

15.11.2024

Ready or Not

16.11.2024

Ein Rezept für die Liebe

The Hunt

Paul vs. Tyson (Live-Boxing-Event)

18.11.2024

Tarot: Tödliche Prophezeiung

19.11.2024

Adam Ray is Dr. Phil: Unleashed (Comedy-Special)

20.11.2024

The Merry Gentlemen

GTMax

Buy Now: The Shopping Conspiracy (Doku)

21.11.2024

Baby Trouble 2

22.11.2024

Joy

The Piano Lesson

25.11.2024

Cold Pursuit

26.11.2024

Anthony Jeselnik: Bones and All (Comedy-Special)

The Manchurian Candidate

27.11.2024

Our Little Secret

29.11.2024