Nach Tod von Jeff Baena: Aubrey Plaza löscht ihren Instagram-Account

Ihr Mann, der „Life After Beth“-Regisseur Jeff Baena, starb am 3. Januar im Alter von 47 Jahren. Nun zieht sich Plaza aus dem Netz zurück.

Aubrey Plaza ist aktuell nicht mehr auf Instagram zu finden. Es scheint ganz so, als hätte die Schauspielerin ihren Account auf der Social-Media-Plattform gelöscht.

Dies geschieht nur wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass sich ihr Partner, Jeff Baena, das Leben nahm. Immer wieder wurde die 40-Jährige um ein Statement zum Ableben des Regisseurs und Autors befragt, doch die Angehörigen von Baena wünschten sich vor allem Privatsphäre.

Auch den Golden Globes blieb die eigentlich dort eingeladene US-Mimin, im Endeffekt fern.

Zum Background

Jeff Baena machte sich in der Filmlandschaft Hollywoods durch Werke wie „Horse Girl“ und „Joshy“ einen Namen. Am Set seines wohl bekanntesten Films, „Life After Beth“, lernte er 2011 Aubrey Plaza kennen. Die beiden waren bis zu seinem Tod am 3. Januar 2025 ein Paar. Im Jahr 2021 heirateten sie. Im Gespräch in der „The Ellen DeGeneres Show“ offenbarte Plaza, dass es sich um eine eher spontane Hochzeit in ihrem Garten während des Corona-Lockdowns gehandelt habe. Das Ehepaar lebte dennoch eher außerhalb des öffentlichen Auges.

„Es ist eine unvorstellbare Tragödie“

Nach dem Suizid Baenas ließen die Angehörigen, darunter auch Aubrey Plaza, laut „Spiegel“ folgendes Statement an die Öffentlichkeit geben: „Es ist eine unvorstellbare Tragödie. Wir sind allen zutiefst dankbar, die ihre Unterstützung angeboten haben. Bitte respektieren Sie in dieser Zeit unsere Privatsphäre.“ Weitere Informationen gaben die Hinterbliebenen nicht.

Jake Johnson ehrt Jeff Baena

Einige Prominente meldeten sich in Bezug auf Baenas Tod inzwischen zu Wort – darunter auch „New Girl“-Darsteller Jake Johnson, der auf Instagram Fotos seines verstorbenen Freundes teilte. Er schrieb dazu: „Ich liebe dich, Jeff. Ich hasse deinen letzten Schritt. Aber ich liebe dich trotzdem.“