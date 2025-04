Michael Jackson: Wird sein Biopic in zwei Filme aufgeteilt?

Michael Jacksons Biopic soll eigentlich schon diesen Herbst über die großen Leinwände flimmern. Der Produzent des Films scheint aber aktuell über eine veränderte Umsetzung des Projekts nachzudenken.

Bisher zu viel Material für nur einen Film

„Michael“ soll die Geschichte des Musikers mitsamt seinem Privatleben und seiner Karriere erzählen. Die Dreharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen, und trotzdem scheint es nicht einfach zu sein, das Leben des King of Pop in einen einzigen Film zu packen. „The Hollywood Reporter“ zufolge habe die momentane Fassung des Films eine Länge von fast vier Stunden. Man versuche wohl, so viel wie möglich aus seinem Leben darzustellen. Der Produzent Graham King soll daher momentan in Erwägung ziehen, von einem Streifen auf zwei umzusteigen.

Um das umzusetzen, müssten zunächst mehrere Partner der Veränderung zustimmen, darunter der Jackson-Nachlass, Lionsgate und Universal. Der Starttermin liegt aktuell noch auf dem 3. Oktober 2025. Angesichts der möglichen Aufteilung wird aber spekuliert, ob sich das Datum noch einmal verschieben könnte.

Schon vor Veröffentlichung gibt es Kritik

Bislang sind nur wenige genaue Informationen über den Film bekannt. Ein erster Trailer wurde bisher nur auf der „CinemaCon“ im April 2024 gezeigt und der kam Berichten zufolge gut an. Während der Dreharbeiten kam es zwischenzeitlich jedoch zu Komplikationen, nachdem der Nachlass des Sängers die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den 2009 verstorbenen US-Superstar nicht thematisiert haben wollte. „NME“ zufolge musste daher der gesamte dritte Akt neu gedreht werden. Konkrete Details zu den Streitigkeiten gibt es aber nicht.

Dadurch kam es bereits zu heftiger Kritik: Dan Reed, Regisseur der Dokumentarfilmreihe „Leaving Netherland“, in dem die Anschuldigungen gegen Michael Jackson im Fokus stehen, sagte, der Biopic werde „einen Mann verherrlichen, der Kinder vergewaltigt hat“. Jackson, der zu Lebzeiten sich auch diesbezüglich vor Gericht verantworten musste, wurde jedoch einst freigesprochen.

Zur Rollenbesetzung des Biopics

Die Rolle von Michael Jackson selber übernimmt für die Verfilmung sein Neffe Jaafar Jackson. Die jüngere Version des Sängers soll Juliano Krue Valdi darstellen. Außerdem wird Kat Graham, die vor allem aus der Serie „The Vampire Diaries“ bekannt ist, Diana Ross spielen. Auch die Besetzung von vielen weiteren Rollen ist bereits bekannt.